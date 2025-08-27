波瑠×川栄李奈『フェイクマミー』新キャストを発表 田中みな実、『最愛』以来のTBS金ドラ出演
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（10月スタート 毎週金曜 後10：00）の新たなキャストとして、田中みな実、笠松将の出演が決定した。
【写真】波瑠、川栄李奈、向井康二ら…豪華キャスト陣を紹介
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
波瑠、川栄のほかにこれまで、茉海恵と一緒に立ち上げたベンチャー企業「RAINBOWLAB」の副社長・黒木竜馬役に向井康二（Snow Man）、名門私立・柳和学園小学校の教師・佐々木智也役に中村蒼、茉海恵の娘で飛びぬけた知性を持つ天才児・日高いろは役に池村碧彩の出演が決まっている。
田中が演じるのは、由緒ある家柄で育った専業主婦の本橋さゆり（もとはし・さゆり）。いろはと同じ年の息子を持ち、息子の柳和学園小学校への受験を通じて薫とめぐりあうことになる。自身も柳和学園小学校の卒業生であるため、お受験についても事情通だが、穏やかで控えめかつ少し天然なさゆりは周囲の意見にながされやすく、自分の想いを口にすることが苦手。そんな彼女は薫と出会い、少しずつ心を動かされて薫の初めての“ママ友”となっていく。笠松は、薫がかつて勤めていた大手企業の経営者のようだが、詳細は不明の謎に包まれた男を演じる。
