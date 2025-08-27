橋本環奈、1年間大好物禁止の危機に 藤本敏史が自身の離婚直後の“食事”エピソード紹介
俳優・橋本環奈とお笑いコンビ・ハライチが、きょう27日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00〜後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】白熱！クイズに挑む渋谷凪咲＆かまいたちら
とにかく明るい安村がMCを務める「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」では、家電の音、アプリの通知音など、日常でよく耳にする音をクイズで出題する。今回は千鳥、橋本、FUJIWARA・藤本敏史チーム、ハライチ、みなみかわ、横澤夏子チーム、かまいたち、友近、渋谷凪咲チームの3チームが対決。番組恒例の罰ゲーム「1年○○禁止」は、橋本が大好きな食べ物になってしまう。
問題はアニメの中で使われている音楽の一部、スポーツにまつわる音など多岐にわたる。「もうええわ」「いい加減にしろ」などのツッコミの声から芸人を当てる問題も。途中、ある芸人についての印象を安村から聞かれた橋本が困惑する場面も。さらに、なんとしても罰ゲームを逃れたい橋本から「納得できないです」というクレームも飛ぶ。
「絶対食べたくなるエピソード飯大賞」では、芸人たちが思い出の料理とその味にまつわるエピソードを紹介する。安村は小学生のころ、親が離婚をしたときの切ないエピソードを披露。安村の親族もVTRで登場し、当時の安村についてクイズを出題する。
藤本が語るのは自身の離婚エピソード。後輩の安村、パンサー・向井慧、ライス・関町知弘が、藤本を元気づけようと食事に誘ってくれたものの、当時は空前のタピオカブームにより、気まずい思いをすることに。向かった店では、スタジオにいるある芸人も来店していたことが判明する。友近が語るのは母親が焼いてくれていた“パン”の思い出。そのパンのせいで、彼氏にドン引きされてしまったそう。そして、橋本も家族が必ずやっているというあるスイーツの特別な食べ方を明かす。
ハライチは、岩井勇気が作る“炒飯史上一番うまい炒飯”を自信満々に紹介。かつて番組で作った際、その面倒なこだわりでスタジオがとんでもない空気になったものの、あまりのおいしさにMCの今田耕司が「今まで食べた中で一番うまい」と絶賛したというエピソードに全員興味津々。その炒飯を食べることができるのは、岩井が出すクイズに正解した人だけ。炒飯を食べた出演者は「止まらなくなりそう！」と驚く。
