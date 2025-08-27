Snow Man深澤辰哉、“オモコワ話”で鳥肌まみれに 『かまいガチ』人気企画『でな、話はここからやねん』第8弾
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が、きょう27日放送のテレビ朝日系『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15※27日は11：21※一部地域を除く）に出演。人気企画『でな、話はここからやねん』第8弾の審査員を務める。
【動画】深澤辰哉＆向井康二＆佐久間大介がCMでコミカルダンス
“トークの腕におぼえあり”の出演者たちが、ただ怖い話を披露するのではなく、“楽しげな面白トーク”から急転直下で“鳥肌モノの怖い話”に転換させる新感覚トークを展開していく人気企画。早くも８回目となる今回、選りすぐりの「オモコワ話」を披露して、面白さと怖さのギャップを競うのは、濱家隆一をはじめ、兼光タカシ、林健（ギャロップ）、植野行雄（デニス）、そして本企画で過去３回も優勝している絶対王者・好井まさお。さらに、深澤が審査員として参加し、５人の渾身トークをジャッジする。
「自分の中で一番怖い、実際に起きた話を持ってきた」（植野）、「僕はこの番組に本気で取り組んでるんですよ！」（好井）など、それぞれ気合十分の話し手たち。はたして今回、深澤を震え上がらせて優勝し、「オモコワ王」の栄冠を手にするのは誰なのか。熱帯夜に視聴者を一気に氷点下へといざなう異色の鳥肌ガチトーク決戦が繰り広げられる。
さらに緊急事態も発生。濱家がぶっ込んだ“オモコワ暴露砲”に、相方・山内健司が顔面蒼白。想像をはるかに上回るオモコワ話が毎度大渋滞する『でな、話はここからやねん』は、今回もロケットスタート。クリーニングに出した服の襟に、身に覚えのない血痕が。トップバッター・兼光の話を聞き終えた瞬間、衝撃のオチに深澤が「こっわ！」と漏らし、腕が鳥肌まみれとなる事態に。さらに、兼光に続けとばかりに、林は少年時代に「真夜中のハイキング」で巻き込まれた心霊体験を告白。その内容たるや、絶対王者・好井も「めちゃめちゃ生々しい」と、顔を強張らせるほど。
そんな好井も自分の番が回ってくるや、さすがの貫禄。深澤も感動するほど圧巻の語り口で、メンズ地下アイドルの解散ライブで知り合った女性から聞いた「杖をついた男」について話し始める。しかも、これがトラウマ級の恐怖エピソード。スタジオメンバーがそろって言葉を失ってしまう。一方、植野は「裁判傍聴」にまつわる謎多きエピソードを披露。そして…大トリの濱家が選んだエピソードは「恐怖のメール」。なんと今夜、《相方・山内の裏の顔》が暴かれる。濱家が語りだすや、あれよあれよという間に、血の気が引いていく山内。はたして、濱家が満を持してぶっ込んだ爆弾エピソードの全貌とは。
審査および収録を終えた深澤は「どの話も面白かったです。しかも、怖い部分のトークがめちゃめちゃ怖い！」と興奮。深澤もどこまでも余韻を引きずった珠玉のオモコワ話が並ぶ。
