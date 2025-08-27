『ちはやふる』“ライバル”真島太一（野村周平）と綿谷新（新田真剣佑）が登場 第8話は「ちはやふるパワー満載の展開」【コメント全文】
俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の第8話が、27日に放送される。それに先立って、藤原大祐、野村周平からのコメントが到着した。
【場面写真】めぐる（當真あみ）と対戦する折江（藤原大祐）
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
第8話では、梅園と瑞沢の対戦の様子が描かれる。全国大会東京都予選1回戦で、梅園はいきなり王者・瑞沢と対戦することになったが、オーダー読みが的中し、勝機が出てきた。瑞沢のエース・折江懸心（藤原）と対戦するめぐるも「そう簡単に負けるつもりはないよ」と真っ向勝負に挑む。
しかし、頼みの綱である1年生エースの八雲力（坂元愛登）が、見えないプレッシャーに押しつぶされてパニック状態に。さらに、白野風希（齋藤潤）は右手の古傷が再発してしまった。相次ぐピンチに見舞われて絶体絶命の梅園。めぐるたちの夏は、このまま終わってしまうのか。
真島太一（野村）と綿谷新（新田真剣佑）も登場してドラマは最終章に突入。次期名人と目されている折江懸心役の藤原は「8話は衝撃回です。ちはやふるパワー満載の展開に、僕も本を読んでいて胸が高まりました」と興奮冷めやらぬ様子でコメント。映画シリーズから10年の時を経て大人になった真島太一役として登場する野村は「8話は、梅園高校にとっては絶体絶命のピンチが相次ぎますが、僕演じる太一がそのピンチに今後どう関わってくるかポイントだと思うので、最後までぜひご覧ください！」とメッセージを送っている。
【コメント全文】
■藤原大祐（折江懸心役）
折江懸心を演じております、藤原大祐です。8話は衝撃回です。ライバルである風希と懸心の前に、とある2人が現れます。ちはやふるパワー満載の展開に、僕も本を読んでいて胸が高まりました。大会が始まり、成長していく各校の姿をぜひご覧ください！
■野村周平（真島太一役）
8話は、梅園高校にとっては絶体絶命のピンチが相次ぎますが、僕演じる太一がそのピンチに今後どう関わってくるかがポイントだと思うので、最後までぜひご覧ください！
