木陰から笑顔ヒョッコリ！人気女子プロゴルファーが26歳の誓い「仕事も私生活も何事も120％で楽しむ」「体と心に正直に」

26歳を迎え、ツアー初勝利への期待がかかる鶴岡果恋(C)Getty Images

女子プロゴルファーの鶴岡果恋が8月27日までに自身のインスタグラムを更新。同20日に26歳の誕生日を迎えたことを報告し、新たな誓いを書き記した。

投稿した写真には、ゴルフコースの木陰から笑顔をのぞかせる姿があった。白いキャップとネイビーのウェアを身につけた鶴岡は、「26歳になりました 仕事も私生活も何事も120％で楽しむこと」と切り出した。

年齢による変化として「所々疲れが全く取れなかったり 疲労困憊でメンタルやられたりとか 体が思うように動かなかったり」と苦労も正直に明かした。

それでも、「相変わらず喜怒哀楽が凄いけど いろ〜んなことと向き合いながら 体と心に正直に生きていられたら。頑張っていけたらいいなぁと思ってます」と抱負を語った。