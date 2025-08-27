木陰から笑顔ヒョッコリ！人気女子プロゴルファーが26歳の誓い「仕事も私生活も何事も120％で楽しむ」「体と心に正直に」

26歳を迎え、ツアー初勝利への期待がかかる鶴岡果恋(C)Getty Images

　女子プロゴルファーの鶴岡果恋が8月27日までに自身のインスタグラムを更新。同20日に26歳の誕生日を迎えたことを報告し、新たな誓いを書き記した。

　投稿した写真には、ゴルフコースの木陰から笑顔をのぞかせる姿があった。白いキャップとネイビーのウェアを身につけた鶴岡は、「26歳になりました　仕事も私生活も何事も120％で楽しむこと」と切り出した。

　年齢による変化として「所々疲れが全く取れなかったり　疲労困憊でメンタルやられたりとか　体が思うように動かなかったり」と苦労も正直に明かした。

　それでも、「相変わらず喜怒哀楽が凄いけど　いろ〜んなことと向き合いながら　体と心に正直に生きていられたら。頑張っていけたらいいなぁと思ってます」と抱負を語った。

　最後には「いつもいつも応援をありがとうございます！」とファンへの感謝を伝え、「今年も気づけばあっという間に終わりそうなので　あとちょっと！頑張ります」と決意を新たにしていた。

　鶴岡はプロ8年目。7月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」、8月の「北海道meijiカップ」では連続2位と、存在感を示した。26歳を迎えた今、掲げた誓いを胸に、悲願のツアー初タイトルをつかみにいく。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]