木陰から笑顔ヒョッコリ！人気女子プロゴルファーが26歳の誓い「仕事も私生活も何事も120％で楽しむ」「体と心に正直に」
26歳を迎え、ツアー初勝利への期待がかかる鶴岡果恋(C)Getty Images
女子プロゴルファーの鶴岡果恋が8月27日までに自身のインスタグラムを更新。同20日に26歳の誕生日を迎えたことを報告し、新たな誓いを書き記した。
投稿した写真には、ゴルフコースの木陰から笑顔をのぞかせる姿があった。白いキャップとネイビーのウェアを身につけた鶴岡は、「26歳になりました 仕事も私生活も何事も120％で楽しむこと」と切り出した。
年齢による変化として「所々疲れが全く取れなかったり 疲労困憊でメンタルやられたりとか 体が思うように動かなかったり」と苦労も正直に明かした。
それでも、「相変わらず喜怒哀楽が凄いけど いろ〜んなことと向き合いながら 体と心に正直に生きていられたら。頑張っていけたらいいなぁと思ってます」と抱負を語った。
最後には「いつもいつも応援をありがとうございます！」とファンへの感謝を伝え、「今年も気づけばあっという間に終わりそうなので あとちょっと！頑張ります」と決意を新たにしていた。
鶴岡はプロ8年目。7月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」、8月の「北海道meijiカップ」では連続2位と、存在感を示した。26歳を迎えた今、掲げた誓いを胸に、悲願のツアー初タイトルをつかみにいく。
