8月26日深夜放送の『め組の園【特別編！SNSストレス会談】』（TBS系）にKis-My-Ft2の千賀健永が出演した。SNSを巡るストレスに悩む芸能人たちが集まるなかで、千賀は「批判を助言だと思ってる」という名言をさらりと放ち、多くの視聴者をうならせた。

批判を敵視するのではなく、自らの成長材料に変えてしまう姿勢。そのしなやかさは、SNSと切っても切り離せない現代において必要不可欠だ。多くの芸能人がSNSとの距離感に悩むなかで、千賀はむしろこの時代を味方につけ、輝きを増しているように見える。

SNSで可視化された「美しく生きる」ことへの情熱

千賀のSNS活用に注目すると、明確な美学が通底していることに気づかされる。もともと強い関心を寄せていた美容を筆頭に、自分が目指したい「理想の自分」に近づくための行動が、根本的な「生き方」にまで結びついているのだ。

多くの美や健康に関する論文に目を通し、新しい情報やエビデンスに基づいて試行錯誤を続ける姿勢も印象的だ。「体が健康な状態、心が幸福な状態であれば、人生において良い選択をし続けられる」ーーこれは8月1日に自身のYouTubeチャンネルで公開した腸活に関する動画での言葉である。

そんな千賀のSNSには、やがて美容の枠を超え、人生にまつわる相談も多く届くようになった。その揺るがない美意識と行動力、そして鮮やかに言語化された考え方に、「尊敬する」「見習いたい」といったコメントが次々と寄せられているのだ。

今年3月30日に公開された『100の質問-後編-』動画では、「自分を責めてしまったり批判してしまう時どうする？」と問われる場面も。理想を追い求めるあまり、現実とのギャップにネガティブな気持ちになってしまうのは、誰もが経験すること。

すると千賀は「理想を想像するときにワクワクすることが大事。比較するくらいなら理想なんてなくていい」と、言葉を選びながらも切れ味のある答えを紡いだ。彼の言葉がこれほど説得力を持つのは、Kis-My-Ft2としてCDデビュー直後に、大きな“格差”を乗り越えてきた経験があるからかもしれない。

悔しさを笑いに変えるプロ意識とファンへの信頼

当時、華々しいデビューを夢見ていた千賀だったが、現実にはフロントに立つ藤ヶ谷太輔、北山宏光、玉森裕太の3人に比べ、千賀、宮田俊哉、二階堂高嗣、横尾渉の4人は扱いに大きな差があった。歌番組では地味な衣装を着せられ、MVではライティングやスモークの影響で顔がよく映らないなど、辛い状況が続いていたと、8月25日放送の生番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で明かしている。

しかし、その悔しさをネタにして昇華したのが彼らの強さだ。千賀は「どっかで吹っ切れたのもあるよね。それが『おいしい』とか『おもしろい』ってところに気持ちがいった」と回顧。この日、一緒に出演していた宮田、二階堂も「俺らの本業は歌前のトークだ」と笑いを誘い、MCのハライチ・澤部佑も「素晴らしい、プロフェッショナルとして」と絶賛した。かつてKis-My-Ft2のバックを務めていた後輩・Travis Japanの松田元太も「逆にカッコいい」と、その姿勢から多くを学んだと尊敬の眼差しを向けていたほどだ。

ファンにとっては今でも胸が痛む記憶かもしれない。しかし、この日のスタジオに駆けつけたファンが掲げていた手作りのメッセージボードには、単なる応援を超え「まだまだ彼らを世に売り込みたい！」という熱意が書かれていたのが印象的だった。

たくましく成長した本人たちを見つめてきたからこそ、ファンも誇りを持って応援できる。そして苦境をエンタメに変えてきた彼らがプロなら、ファンもまたそれを支えていこうというプロ級の情熱を持っている。逆境はむしろ絆を強めるチャンス。SNSの批判を「助言」と言い切れるのは、そんなファンの存在があったからではないだろうか。

ミーム化した「おまうる」への本音も

千賀とSNSといえば、「おまうる」の画像が広く拡散されたことを思い出す。「おまうる」とは、『キスマイ超BUSAIKU!?』（フジテレビ系）で、騒ぐ子どもに笑顔で「お前さ、うるさいんだよ」と注意した際の表情が怖すぎると話題になったことから名付けられたもの。以降「おまうる」と略されてネタ化し、2024年9月放送の主演ドラマ『愛人転生―サレ妻は死んだ後に復讐するー』（MBS）に抜擢されるきっかけにもなったほどだ。

SNSで拡散され続けた結果、今では様々な場面で「おまうる」をリクエストされる千賀。7月8日放送のレギュラーラジオ『Kis-My-Ft2 キスマイRadio』（文化放送）では、ときに2本撮り収録で2回とも披露を求められることもあると明かした。

「こすり過ぎ！ もっと旬なときに振ってくれよって感じ」と率直に語り、笑いを誘う。それでも「まあまあいいんですけどね。今でもそういうふうに好きって言ってくれるのは嬉しいので」と続け、求められる限りは全力で応えていく覚悟をにじませるのだった。

決して思い通りにならない世界に対し、絶望するのではなく、自分ができる範囲で最善を尽くす。そのために体も心も健康でいようと努力する。千賀のSNSとの向き合い方を紐解くと、そんなシンプルで軽やかなマインドに行き着く。SNS時代だからこそ見習いたいアイドル――千賀健永に、今後もますます注目していきたい。

（文＝佐藤結衣）