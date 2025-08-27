MV Chart Forcus

毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。8月15日～8月21日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

1位：LISA「DREAM」MV2位：MON7A「おやすみTaxi」MV3位：MAZZEL「DANGER」MV4位：BOYNEXTDOOR「Count To Love」MV5位：BE:FIRST「空」1461days Video6位：YUTORI-SEDAI「YURU FUWA」MV7位：ELLEGARDEN「カーマイン」MV8位：じょるじん「ラストファラオ」MV9位：STPR Creators「WACHA☆WACHA」MV10位：RIP SLYME「熱帯夜」MV

今回取り上げるのは世界的ガールズグループ・BLACKPINKのメンバーとして活躍するLISAが、自身の楽曲「DREAM」にあわせて制作したショートフィルムMV。日本の俳優である坂口健太郎を迎えたことに加え、シネマティックな映像とふたりによる哀しくも美しいラブストーリーも話題になっている。

「Dream」は、今年2月にリリースされたLISAのソロデビューフルアルバム『Alter Ego』に収録されている楽曲。恋人との過ぎ去りし日々を切なくもシンプルなメロディに乗せて綴ったバラードとなっており、LISAのややハスキーな歌声と情感豊かな歌唱は、シンガーとしての表現力の高さを物語っている。

冒頭、小雨の降る中、黒い傘を差し教会から出てくる人々。中では葬儀が行われているようで、喪服を纏い、ひとり静かに座るLISAが映る。憂いを帯びた表情はとても美しい。そこへ坂口が扉を開けて入ってくる。場面は変わり、車に乗ってどこかへ向かうふたり。運転しながらはしゃぐ坂口につられ、無表情だったLISAの顔も次第に笑顔になっていく。草原で車を止め、佇むふたり。LISAは首から下げたリングを撫でながら物思いに耽る。

夜のガソリンスタンド。スーツから着替え、Tシャツ姿になった坂口から車のキーを受け取るLISA。モノクロの映像の中で恋人同士のようにじゃれ合うふたりが映し出されるが、それはLISAの回想シーンであることがわかる。微笑み合い、ダンスを踊り、幸せそうに寄り添っていた蜜月はとっくに終わってしまったのだろう、もう戻らないからこそ些細な記憶も輝きを放つ。目的地にたどり着いた車の中、眠るように目を閉じている坂口。車を降り、助手席側に回ったLISAが扉を開けようとすると、先ほどまで坂口がいた席には入れ物が置かれているーー。

ここでいったん曲は止まり、ドラマパートへ。かつて交わした会話なのだろう、「オッパ」（韓国語で「お兄さん」の意味、女性が年上の親しい男性を呼ぶときに使う）と彼を呼ぶLISAの甘えた声がかわいい。「生まれ変わるとしたら、何になりたいか」という問いに「木」と答えるLISA。それを聞いて坂口は「その木を映す湖になりたい」と返す。そして、現在のLISAがいるのは木々に囲まれた湖に浮かぶボートの上。何かが入った入れ物を愛おしそうに抱きしめ、肩を震わせるように泣くと、中のものを手に取り、静かに湖面にかざす。風に乗って飛んでいく白い粉のようなものは、おそらく骨。そう、恋人はすでに亡くなっていたのだ。教会から湖までのドライブは、彼を弔うための旅。最後の時間を思い出とともに過ごし、「湖になる」という彼の望みを叶えるためにここまでやって来たことがラストシーンで明かされる。

最後に壮大なネタばらしをする仕掛けこそ本作の妙味。おそらくそのまま2ターン目に突入してしまった視聴者も多いことと思うが、再度観ていくと冒頭のシーンで教会の棺の中に横たわっているのが彼だと指輪でわかったり、ガソリンスタンドでスーツを脱いで身軽になったところは火葬のメタファーとも取れるなど、2巡目ならではの気づきがそこかしこに散りばめられている。そして、それがかえって、この物語の喪失感を強め、印象深いものにしている。

LISAは3月の来日時に、坂口のファンであることを公言（※2）。それが今回の共演に繋がったとされるが、親密なシーンのふたりの空気感は本物の恋人同士のよう。それもそのはず、LISAと言えば、『エミー賞』を受賞したドラマシリーズ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』（HBO）のシーズン3で俳優デビューを果たしたばかり。今後は音楽活動に加え、俳優業でも世界を席巻しそうな勢いを予感させるMVとなっている。

