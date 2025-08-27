プロ野球セ・リーグ 阪神3-2DeNA(26日、横浜スタジアム)

決勝ホームランを放った大山悠輔選手がヒーローインタビューに登場しました。

DeNAとの3連戦の初戦、大山選手は1点ビハインドで迎えた9回にライトスタンドへの逆転2ランホームランを放ち勝利に貢献。優勝マジックを「14」に減らしました。

試合後のヒーローインタビューに呼ばれた大山選手は、最終回の打席について「しっかり準備していました。いろんな方の助けがあっての一打ではあったのでチーム全員の一打だと思います」とコメント。打った際の感触を聞かれると「越えてくれとは思いましたが入ってくれて良かったです」と話しました。

1塁ベースを回った際、ガッツポーズをして喜びを表現した大山選手。そのことについては「ちょっと反省ですね。まだ試合が終わってなかったのであれは試合が終わった後にするべきでしたし、一打を勝ちにつなげてくれたチーム全員に感謝したいと思います」と少し反省の表情を見せました。

この日の勝利で優勝マジック「14」とした阪神。「まずは1試合1試合なので今日勝てたので明日しっかり頑張りたいと思います」と力強くコメントしインタビューを締めくくりました。