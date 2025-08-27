ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡¡Ì£Êý¤Î¼ººö¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¾²ÅÄ´²¼ù¤Î´°Åê¤ÏÂç¤¤¤
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4¡½1µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¡ÚÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¡¡»ëÅÀ¡Û¾²ÅÄ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤â¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤ÆÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡¢Ì£Êý¤¬¼ººö¤òÈÈ¤·¤Æ¤âÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÅê¼ê¤Î¿¹²¼¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢¤«¤Ä¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃ´¤¦µß±ç¿Ø¤ÎÅÐÈÄ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÀÞ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´°Åê¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¹¶·â¤Ç¤Ï3ÅÀÌÜ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÃæÂ¼¾©¤À¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ê¤é¶õ¿¶¤ê¤·¤¿2µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë°Õ¼±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢¤¢¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Â®¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤À°ìÂÇ¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏºäÁÒ¤À¡£ÄãÂÇÎ¨¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤À¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¸òºø¤·¡È²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¤ª¤Þ¤¨¡É¤È¼«ÓÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ï¡¢¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£»ä¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤À¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼è¤êÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æü¡¹¤Î»î¹ç¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ¡¢¤½¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ò¼«Ìä¼«Åú¤·¡¢»Ä¤ê29»î¹ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤¿¤»¤ë¡¢¤°¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡¡¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¡Ë