¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥¤¥É¥ëÄ»±Û¤¬¡¢»õÎó¶ºÀµÃæ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¡ô»õÎó¶ºÀµ¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÖÅÓÃæ·Ð²á¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÄ»±Û¤¬¡Ö°æ¸ý¥¢¥¤¥É¥ë»õ²Ê¶ºÀµ¡×¡Ö£±Ç¯È¾¤Ç·àÅªÊÑ²½¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ä»±Û¤Ï£²£°£²£´Ç¯£²·î¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»õÊÂ¤Ó¼£¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢»õÎó¶ºÀµ¤ò·è°Õ¡£Æ±Ç¯£±£°·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»õ²Ê¶ºÀµ¤·¤ÆÈ¬¤«·î¤¯¤é¤¤·Ð¡Ê¤¿¡Ë¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡ª¡ª¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¡£¤Þ¤¸´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»õÎó¶ºÀµ¤ò»Ï¤á¤Æ£±Ç¯È¾¤Î·Ð²á¤òÊó¹ð¡£¥ï¥¤¥ä¡¼¶ºÀµ¤Ç¡¢¾å²¼¤È¤â¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£¡ÖºÇ½é¤Ï£³Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢»õ¤¬ÇúÂ®¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¤«¤é£²Ç¯¤Ç´°À®¤¹¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤À¤«¤éºÇ¶á²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»õÊÂ¤Ó¤Ã¤Æ¥¹¥´¥¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ñ¡¼¥ÞÂçº´¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£