5Ç¯¤Ö¤êŽ¢¥ë¡¼¥¯¥¹/ek+¥Ç¥ê¥«¥ß¥ËŽ£¿··¿¤ÎÇÆµ¤
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤È»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¼ÖÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤ì¤¬¹¥¤¡© ¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹/ek¥¹¥Ú¡¼¥¹/¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬¡Öek¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¡£º£½©È¯ÇäÍ½Äê¤È¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿3¼Ö¼ï¤Ï¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤È»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î¹çÊÛ²ñ¼ÒNMKV¤¬³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡×¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ò²¾ÁÛ¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤À¡£
¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ï½¾Íè¤Î¥¨¥¢¥í¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¼ñ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¥ë¡¼¥¯¥¹¤Èek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·»Äï¼ÖÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¶¯¤á¤¿»°É©¼«Æ°¼Ö¤ÎÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Îµ¿Ìä¤ÏÀµ¤·¤¯¡¢½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÎÈ¯É½¤Ï2023Ç¯4·î¤Ç¡¢2Ç¯Í¾¤ê¤·¤«ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬2Ç¯¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ÇØ·Ê
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¥ë¡¼¥¯¥¹¤äek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Öek¥¯¥í¥¹ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤¤¤¨¤ë¼Ö¼ï¤À¤«¤é¤À¡£
¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë°ÊÁ°¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ek¥¯¥í¥¹ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§»°É©¼«Æ°¼Ö¡Ë
ÈÎÇä¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ek¥¯¥í¥¹ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢4WD¼Ö¤ÎÂ¤Þ¤ï¤ê¤ò¶¯²½¡£¡Ö¥Ç¥ê¥«D:5¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤·¤¿¤Î¤¬¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢ÈÎÇä¹¥Ä´¤È¤Ï¤¤¤¨¥ë¡¼¥¯¥¹¤äek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¿··¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤â¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·µì¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò´Þ¤á½¾Íè¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆ§½±¤¹¤ë¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§»°É©¼«Æ°¼Ö¡Ë
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡Ö½¾Íè¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎÀµ¾ï¿Ê²½¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶õ´Ö¸úÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Ç¤¢¤í¤¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ë¡¼¥¯¥¹/ek¥¹¥Ú¡¼¥¹/¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æâ³°Áõ¡Ê48Ëç¡Ë
3¼Ö¼ï¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢115mm³ÈÂç¤·¤¿¼¼ÆâÄ¹¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁý¤ä¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¼ÖÂÎ²¼Éô¤ÎÍÍ»Ò¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¡×¡¢Google¤òÅëºÜ¤·¤¿12.3¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼¼ÆâÄ¹¤ÏÁ°·¿¤è¤ê115mm³ÈÂç¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë2315mm¤ò¼Â¸½¡×¡Ö¸åÀÊ¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°·¿Æ±ÍÍ¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Î795mm¤Î¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¡×¡Ö¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Î²Ù¼¼ºÇÂçÄ¹675mm¤ò³ÎÊÝ¡×¡Ö¡Ê¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ï¡Ë¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë650mm¤Î³«¸ýÉý¤ò³ÎÊÝ¡×¡Ö¸åÀÊ¤â¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎºÇÂç320mm¥¹¥é¥¤¥É¡×¤È¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ÎÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¥ê¥¢¥·¡¼¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¼«Á³µÛµ¤¤È¥¿¡¼¥Ü¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÀèÂå¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥¹¥È¤ÈÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹ØÆþ¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï»î¾è¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼´¶¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ä¥ÐÀ½¤Î¡ÖProsmooth®¡Ê¥×¥í¥¹¥à¡¼¥¹¡Ë¡×¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢4WD¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤è¤ê¤â¸ÄÀ¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äASC¤Ê¤É¤ÎÀ©¸æ¤ò¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤â¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥ËÀìÍÑ¤À¡£
¡Ö¤«¤É¤Þ¤ë»Í³Ñ¡×¤È¡Ö¥â¥À¥ó¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
ÆâÍÆÌÌ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌÀ¤Î¹â¤¤¥ë¡¼¥¯¥¹¤Èek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶Å¤Ã¤¿2¼Ò¤ÎÇÆµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥ë¡¼¥¯¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤«¤É¤Þ¤ë»Í³Ñ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ä¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÅý°ì¡£¸½¹Ô¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥«¥¯¥Þ¥ë¡×¤ÈÆ±¤¸Êý¸þÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¤É¤³¤«ÎòÂå¡Ö¥¥å¡¼¥Ö¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£
2002Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜ¥¥å¡¼¥Ö¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö³¹Ãæ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥â¥À¥ó¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¡£¥ï¥¤¥É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢½éÂå¡Öek¥ï¥´¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥ë¡¼¥¯¥¹¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´é¤Ä¤¤Îek¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§»°É©¼«Æ°¼Ö¡Ë
2ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ºÙÉô¤Î·Á¾õ¤ä¥«¥é¡¼¡¢ÁÇºà¤Çº¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê°Õ¾¢¤Ï¶¦ÄÌ¤À¡£
¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ä¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¾åµé¼Ö¼ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£N-BOX¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡¢¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¤È3D¥Ó¥å¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤äÂÐ¸þ¡¦¸òº¹¼ÖÎ¾¤Î¸¡ÃÎ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¡×¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È BSI¡Ê¸åÂ¦Êý¾×ÆÍËÉ»ß»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó½é¤È¤¤¤¦¡ÖBSW¡Ê¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÂà»þ¤Ë¸åÊý¤ò²£ÀÚ¤ë¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡ÖRCTA¡Ê¸åÂà»þ¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¡¢¾åµé¼Ö¼ï´éÉé¤±¤Î¥Õ¥ëÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
NMKV¡áNissan Mitsubishi Kei Vehicle¤Î¿¿²Á
¸½»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¡Ö160Ëü±ßÂæ¡Á¡×¡¢ek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡ÖÌó175Ëü¡ÁÌó195Ëü±ß¡×¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¬¡ÖÌó195Ëü¡ÁÌó295Ëü±ß¡×¡£
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì163Ëü7900±ß¡Á¡¢158Ëü700±ß¡Á¡¢183Ëü7000±ß¡Á¤À¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ëek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥Ù¡¼¥¹²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËN-BOX¤Ï173Ëü9100±ß¡Á¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ï153Ëü100±ß¡Á¤Ç¤¢¤ë¡£
ek¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï»°É©¤Î¼çÎÏ¼Ö¼ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§»°É©¼«Æ°¼Ö¡Ë
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ïº£¡¢ÄÉÉÍ¹©¾ì¤ÎÊÄº¿·èÄê¤ò¤Ï¤¸¤áÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËË³¤·¤¯¡¢ÈÎÇä¤â¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü»º¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë1Âæ¤È¤Ê¤ë¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤ì¤Ï¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£²ñ¿´¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÎÈÎÇä¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢ek¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÂØ¤¨¤âÁÀ¤¦¡£
¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹/ek¥¹¥Ú¡¼¥¹/¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢NMKV¡áNissan Mitsubishi Kei Vehicle¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤ì¤¬¹¥¤¡©¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹/ek¥¹¥Ú¡¼¥¹/¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê48Ëç¡Ë
¡ÊÌÚÃ« ½¡µÁ ¡§ ¼«Æ°¼ÖÊÔ½¸¼Ô¡Ë