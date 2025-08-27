È¿Íî¡¢Ïª¥ô¥©¥ë¥´¥°¥éー¥ÉÀ½Ìý½ê¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª10·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.25¡Ê-1.55¡¡-2.39%¡Ë
¡¡º£·î£±£´Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥íー¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥ô¥©¥ë¥´¥°¥éー¥ÉÀ½Ìý½ê¤¬Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤â£±½µ´ÖÄøÅÙÁá¤¯Áà¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áê¾ì¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£¥ô¥©¥ë¥´¥°¥éー¥ÉÀ½Ìý½ê¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤ÏÆüÎÌ£³£°Ëü¥Ð¥ì¥ëµ¬ÌÏ¤È¡¢¥í¥·¥¢ºÇÂçµé¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¼»Ù¤¨Í×°ø¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£±£°·î¸Â¤Ï²¼Íî¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤Ï²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìá¤ê¤¬Çä¤é¤ì¤ë¤È£¶£³¡¥£±£³¥É¥ë¤Þ¤Ç°ìÃÊ°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
