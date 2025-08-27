¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¹Ö±é¤ÎÄ´À°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤Ê¤·¡¡ÌÀÆü¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ÂÔ¤Á¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö16:20¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:20¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45418.07¡Ê+135.60¡¡+0.30%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6465.94¡Ê+26.62¡¡+0.41%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21544.27¡Ê+94.98¡¡+0.44%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42525¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+225¡¡+0.53%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾å¾º¡£¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½»Âð¥íー¥ó¤ò½ä¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇ¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤òÂ¨»þ²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ô¾ì¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¡¢£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ï²òÇ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µõµ¶¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¿®¤¸¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¡Ö½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÄóÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë£Æ£Ò£Â¤Ø¤Î²ðÆþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ËÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤Î¿®Ç¤Äã²¼¤Ï»Ô¾ì¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤¿µÞ¾å¾º¤ÎÄ´À°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤Ï£¹·î¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç£¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¼¡Âè¤È¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î°ú¤±¸å¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î·è»»ÂÔ¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¶¯¤¤¡£ÆâÍÆ¤ä»Ô¾ì¤Î¼õ¤±»ß¤á¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢³ä¹â¤Ê¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏµÞÂ®¤ÊÄ´À°¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Î»ØÅ¦¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¤Î¤¦¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤·¤Ê¤¤¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿·´ØÀÇ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¤¬µÞÆ¡££Á£Ô¡õ£Ô¡ãT¡ä¤¬Æ±¼Ò¤«¤éÌó£²£³£°²¯¥É¥ë¤Ç¼þÇÈ¿ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¤È£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¤¬¾å¾º¡£Î¾¼Ò¤ÏÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤È¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÎÌ»Ò¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò·×²è¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¤¬¾å¾º¡£³«È¯Ãæ¤ÎÈîËþ¼£ÎÅÌô¡Ê·Ð¸ýÌô¡Ë¡Ö¥ª¥ë¥Õ¥©¥°¥ê¥×¥í¥ó¡×¤¬¡¢Î×¾²»î¸³¤Ç´µ¼Ô¤ÎÂÎ½Å¤òÊ¿¶Ñ£¹¡¥£¶¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Éー¥â¡ãDOMO¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£²£±¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾®·¿¸¶»ÒÏ§¤Î¥ª¥¯¥í¡ãOKLO¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£¹£²¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î£Ö£Æ¡ãVFC¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£±£´¥É¥ë¤«¤é£²£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡È¯ÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î¥¸¥§¥Í¥é¥Ã¥¯¡ãGNRC¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÃæÎ©¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£²£±£¹¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥¤¥ó¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡ãIVVD¡ä¤¬µÞÆ¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬£í£Ò£Î£Á¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤µ¤»¤ë·×²è¤È¤ÎÊóÆ»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¿··¿¥³¥í¥ÊÍ½ËÉÍÑ¹³ÂÎ¼£ÎÅ¤ò³«È¯¡£¤Ê¤ª¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ê¡ãMRNA¡ä¤Ï²¼Íî¡£
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤Î¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ãSTZ¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤â½¾Íè¤Î£±£¸£²¥É¥ë¤«¤é£±£µ£°¥É¥ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£
¥¨¥³¥¹¥¿ー¡ãSATS¡ä¡¡50.87¡Ê+20.99¡¡+70.25%¡Ë
£Á£Ô¡õ£Ô¡ãT¡ä¡¡28.56¡Ê-0.18¡¡-0.63%¡Ë
£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¡¡242.63¡Ê+3.20¡¡+1.34%¡Ë
¥Éー¥â¡ãDOMO¡ä¡¡16.11¡Ê+2.27¡¡+16.40%¡Ë
¥ª¥¯¥í¡ãOKLO¡ä¡¡74.31¡Ê+3.12¡¡+4.38%¡Ë
£Ö£Æ¡ãVFC¡ä¡¡14.52¡Ê+0.85¡¡+6.22%¡Ë
¥¸¥§¥Í¥é¥Ã¥¯¡ãGNRC¡ä¡¡189.32¡Ê-3.96¡¡-2.05%¡Ë
¥¤¥ó¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡ãIVVD¡ä¡¡1.03¡Ê+0.47¡¡+84.03%¡Ë
¥â¥Ç¥ë¥Ê¡ãMRNA¡ä¡¡24.73¡Ê-0.62¡¡-2.45%¡Ë
¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ãSTZ¡ä¡¡158.37¡Ê-5.31¡¡-3.24%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡229.31¡Ê+2.15¡¡+0.95%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡502.04¡Ê-2.22¡¡-0.44%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡228.71¡Ê+0.77¡¡+0.34%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡207.95¡Ê-1.21¡¡-0.58%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡207.14¡Ê-1.35¡¡-0.65%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡351.67¡Ê+5.07¡¡+1.46%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡181.77¡Ê+1.96¡¡+1.09%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡754.10¡Ê+0.80¡¡+0.11%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡166.62¡Ê+3.26¡¡+2.00%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡736.03¡Ê+40.70¡¡+5.85%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
