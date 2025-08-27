È¿È¯¡¢ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î£Æ£Ò£Â¹¶·â¤Ê¤É¤Ç¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3433.00¡Ê+15.50¡¡+0.45%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤¬°µÇ÷Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
