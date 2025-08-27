¾ÅÆîÇµÉ÷¡¦¼ãÃ¶Æá¤¬¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤ò¤ä¤á¤¿¿¿Áê·ãÇò¡ª¡ª ¡Ö»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤¿»þ¤ËÃ¯¤â¡Ä¡×¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù
MC²¼Ç¸ÀµÂÀ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡ÖÆÌ·â¡×Ë¬Ìä¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë²»³Ú¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ì¥³ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤ò¡Ö¤Á¤åー¤º¡ª¡×¤·¤Æ¡¢ ²¼Ç¸¤Î²»³ÚÃÎ¼±¤ÈÏÃ½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶¤á¤¿¥®¥ê¥®¥ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢TV ASAHI MUSIC¤òË¬¤Í¤¿²¼Ç¸¤¬¡¢²Æ¤È¥¿¥ª¥ë¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¾ÅÆîÇµÉ÷¤È²»ÆÌ¥Èー¥¯¡ª
¢£ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¡Ö·ë²ÌÈ¯É½¡ª¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀäÂÐ²»´¶¤Î»ý¤Á¼ç¡ª¡©
£¶¤Ä¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤«¤éSHOCK EYE¤¬¡È¤Á¤åー¤º¡É¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇú¾Ð¡ª¡×¡£ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿ÍÀ¸Çú¾Ð¡×¤ÇÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SHOCK EYE¤Ï¡¢¥³ー¥é¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤äÉÍÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£KAN-KUN¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç½éÈäÏª¤·¤Æ¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤ËÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ー¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤âÁ´°÷²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉÍÅÄ²í¸ù¤Î²»´¶¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤«¡£¡Ö·ë²ÌÈ¯É½¡ª¡×¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤Î¥ー¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤Î²»°µ¤ÏÀ¨¤¤¡×¡ÊSHOCK EYE¡Ë¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¤âÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È°ì½ï¤Î²»Äø¤À¤È»×¤¦¡×¡ÊHAN-KUN¡Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ²»´¶»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÊRED RICE¡Ë¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤Ç¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¢£¸¶ÅÀ²óµ¢¡ª¼ãÃ¶Æá¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤¬Éü³è¡©
Â³¤¤¤ÆRED RICE¤¬Áª¤ó¤À¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡×¡£¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¾µ¡¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¼ãÃ¶Æá¤Ï¡Ö4¿Í¤Ç¶Êºî¤Ã¤¿»þ¤¬¡¢¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Â¿Ê¬Á´°÷¤¬´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¤¡¢HAN-KUN¤â¡Ö¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¤Í¡£¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é4¿Í¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿¸å¤Ë4¿Í¤«¤é¡Ö¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï°ì¸À¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¼Ç¸¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥é¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢RED RICE¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¼ãÃ¶Æá¤ÏÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¼ãÃ¶Æá¤¬¡Ö10Âå¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡©¤¢¤Î»þÂå¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¿²»³Ú¤È¤«¡£¤¢¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢HAN-KUN¤«¤é¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¡©¹Ã»Ò±à¤Ç¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£RED RICE¤Ï¡ÖÀäÂÐ¼ãÃ¶Æá¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤«¤±¤ë¡×¤ÈÍ½¸À¡ª¡©
¤¹¤ë¤È¼ãÃ¶Æá¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ÆÊÝ°é±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Þ¥¸¤ÇÃ¯¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î»þ½é¤á¤Æ¡Ö¤³¤ì¥ä¥Ð¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤«¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
