À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ¡¡µåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤ÄÌ»»109¥Û¡¼¥ë¥É¡Ö¤³¤Ä¤³¤ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐµÏ¿¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡½2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ï±äÄ¹12²ó¤ÎËö¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î9²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿Ê¿ÎÉ¤¬º£µ¨6¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤Ç¡¢ÄÌ»»109¥Û¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆÁýÅÄ¤ÎµåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¼é¸î¿À¤Ï¡Ö¤³¤Ä¤³¤ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐµÏ¿¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤Î¤ÇÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤Ë4Ï¢ÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÂÇ¤ò2·³ºÆÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¾º³Ê¤·¤¿¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬Êü¤Á¡¢Ã£¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¤¬¾¡¤Á±Û¤»¤º¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£