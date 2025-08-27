¡ÚÂçÄÉÀ× Âè8ÏÃ¡Û°Ë³À¡¢ÀèÇÚ¤¬½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤¬¤¯Á³ SSBCÁÏÀß¤Î·Ð°ÞÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¡¢Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡¢½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡¢¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¥Ô¥ó¥Á
¡ÖÁêËÀ¡×¡¢¡ÖÆÃÁÜ9¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¿åÍË9»þ¡É¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÏÈ¤Ë¡Ö·º»ö7¿Í¡×°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬»ÏÆ°¡£º£ºî¤Ï¡Ú¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤¢¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÉô½ð¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÚSSBC¡Û¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿Í¡¦¶¯Åð¡¦Êü²Ð¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÁÜºº°ì²Ý¤òÀìÌç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊÌÈÉ¡É¡¢¡ÚSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Û¤È¤½¤³¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Âç¿¹¡¢ÁêÍÕ¡¢¾¾²¼¤Î¤Û¤«¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢¹âÌÚÍºÌé¡ÊHey! Say! JUMP¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢ÂÎ©Íü²Ö¡¢´Ý»³Îé¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ËÜÅÄÂçÊå¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¡¢¿åÅèô¥¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¡¢µÜÃÏ¿¿»Ë¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢±óÆ£·û°ì¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
Ìë¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ÇÆÍÇ¡½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¡¢ÃËÀ¤¬Ê¢Éô¤ò·â¤¿¤ì¤ë¡£¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÄÌÊó¤ÇÎ×¾ì¤·¤¿°Ë³À½¤Æó¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¸«¤Æ¤¬¤¯Á³¡£¤Ê¤ó¤ÈÃËÀ¤Ï¸µ·Ù»¡´±¤Ç°Ë³À¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë²ÃÌÐÍººî¡Êê¥Àã¼¡Ï¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²ÃÌÐ¤¬·â¤¿¤ì¤¿½Æ¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸38¸ý·Â¡£»ö·ïÅöÌë¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î·Ù»¡´±¤¬µóÆ°ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¸«¤«¤±À¼¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢Æ¨Áö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
È¬½Å³ß²íÉ×ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿¡ÈÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÃË¡É¤òÍÎÏ¤ÊÈïµ¿¼Ô¤È¸«Î©¤Æ¡¢SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤ÏÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò½¸¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Äø¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÚÂôÍý¡Ê°ËÆ£½ß»Ë¡Ë¤¬¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ëÃË¤òÈ¯¸«¡£ÀÄÌøÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤Ï¸ÞÈ¿ÅÄ¤«¤é¾è¼Ö²ÄÇ½¤ÊÅÅ¼Ö¤Î±Ø¤òÁ´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦SSBC¤ËÌ¿¤¸¤ë¡£
°ìÊý°Ë³À¤Ï¡¢ËÌ¶è¤Ë½»¤à²ÃÌÐ¤¬¤Ê¤¼¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ÇÀ¸»à¤Î¶¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦²ÃÌÐ¤Î¤â¤È¤òµ×À¤½Ó²ðÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£µ×À¤¤«¤é»ö·ï¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò¸·Ì¿¤µ¤ì¤¿È¬½Å³ß¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÈïµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤è¤¦¤ÈÈ¯Ê³¤·¡Ä¡©
¤ä¤¬¤Æ¡¢²ÃÌÐ¤ò·â¤Ã¤¿·ý½Æ¤¬22Ç¯Á°¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¼Í»¦»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤â¤½¤Î·ý½Æ¤ÏÅö»þ¤Î¸½¿¦·Ù´±¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î·Ù´±¤Ï²ÃÌÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤ËÅöÏÇ¤¹¤ë°Ë³À¡£¤½¤·¤ÆÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼²ÃÌÐ¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤¿¡É¼«¿È¤Î·ý½Æ¡É¤Ç·â¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·ý½Æ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤È²ÃÌÐ¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æµ×À¤¤Ï¤Ê¤¼¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÂà´±¤·¤¿²ÃÌÐ¤ÎÍÆÂÎ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤ËÈÈ¿ÍÂáÊá¤ò¸·Ì¿¤·¤¿¤Î¤«¡£Á´¤Æ¤Îµ¿Ìä¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ë³À¤ÈÍÚ¤ÏÌ¾ÇÈ¤Ë¡Öµ×À¤´±Ë¼Ä¹´±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤½Ð¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æµ×À¤¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÌÐ¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆSSBC¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦²áµî¤È¸½ºß¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëµ¿ÏÇ¤ÈÆæ¡£½Æ·â»ö·ï¤Î±ü¤ËÀø¤à¡¢¾×·â¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡¢¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¥Ô¥ó¥Á
¢¡¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×
¡ÖÁêËÀ¡×¡¢¡ÖÆÃÁÜ9¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¿åÍË9»þ¡É¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÏÈ¤Ë¡Ö·º»ö7¿Í¡×°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬»ÏÆ°¡£º£ºî¤Ï¡Ú¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤¢¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÉô½ð¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÚSSBC¡Û¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿Í¡¦¶¯Åð¡¦Êü²Ð¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÁÜºº°ì²Ý¤òÀìÌç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊÌÈÉ¡É¡¢¡ÚSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Û¤È¤½¤³¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Ìë¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ÇÆÍÇ¡½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¡¢ÃËÀ¤¬Ê¢Éô¤ò·â¤¿¤ì¤ë¡£¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÄÌÊó¤ÇÎ×¾ì¤·¤¿°Ë³À½¤Æó¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¸«¤Æ¤¬¤¯Á³¡£¤Ê¤ó¤ÈÃËÀ¤Ï¸µ·Ù»¡´±¤Ç°Ë³À¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë²ÃÌÐÍººî¡Êê¥Àã¼¡Ï¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²ÃÌÐ¤¬·â¤¿¤ì¤¿½Æ¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸38¸ý·Â¡£»ö·ïÅöÌë¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î·Ù»¡´±¤¬µóÆ°ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¸«¤«¤±À¼¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢Æ¨Áö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
È¬½Å³ß²íÉ×ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿¡ÈÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÃË¡É¤òÍÎÏ¤ÊÈïµ¿¼Ô¤È¸«Î©¤Æ¡¢SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤ÏÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò½¸¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Äø¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÚÂôÍý¡Ê°ËÆ£½ß»Ë¡Ë¤¬¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ëÃË¤òÈ¯¸«¡£ÀÄÌøÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤Ï¸ÞÈ¿ÅÄ¤«¤é¾è¼Ö²ÄÇ½¤ÊÅÅ¼Ö¤Î±Ø¤òÁ´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦SSBC¤ËÌ¿¤¸¤ë¡£
°ìÊý°Ë³À¤Ï¡¢ËÌ¶è¤Ë½»¤à²ÃÌÐ¤¬¤Ê¤¼¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ÇÀ¸»à¤Î¶¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦²ÃÌÐ¤Î¤â¤È¤òµ×À¤½Ó²ðÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£µ×À¤¤«¤é»ö·ï¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò¸·Ì¿¤µ¤ì¤¿È¬½Å³ß¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÈïµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤è¤¦¤ÈÈ¯Ê³¤·¡Ä¡©
¤ä¤¬¤Æ¡¢²ÃÌÐ¤ò·â¤Ã¤¿·ý½Æ¤¬22Ç¯Á°¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¼Í»¦»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤â¤½¤Î·ý½Æ¤ÏÅö»þ¤Î¸½¿¦·Ù´±¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î·Ù´±¤Ï²ÃÌÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤ËÅöÏÇ¤¹¤ë°Ë³À¡£¤½¤·¤ÆÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼²ÃÌÐ¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤¿¡É¼«¿È¤Î·ý½Æ¡É¤Ç·â¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·ý½Æ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤È²ÃÌÐ¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æµ×À¤¤Ï¤Ê¤¼¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÂà´±¤·¤¿²ÃÌÐ¤ÎÍÆÂÎ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤ËÈÈ¿ÍÂáÊá¤ò¸·Ì¿¤·¤¿¤Î¤«¡£Á´¤Æ¤Îµ¿Ìä¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ë³À¤ÈÍÚ¤ÏÌ¾ÇÈ¤Ë¡Öµ×À¤´±Ë¼Ä¹´±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤½Ð¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æµ×À¤¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÌÐ¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆSSBC¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦²áµî¤È¸½ºß¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëµ¿ÏÇ¤ÈÆæ¡£½Æ·â»ö·ï¤Î±ü¤ËÀø¤à¡¢¾×·â¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û