³ÚÅ·¡¦´ß¡¡6²ó1¼ºÅÀ¤ÇNPB¸½Ìò2°Ì¤ÎÄÌ»»170¾¡¡¡°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤âÈäÏª
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·10¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¹°Á°¡Ë
¡¡ËÜ½£ºÇËÌÃ¼¤ÎÀÄ¿¹¡¦¹°Á°¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£³ÚÅ·¡¦´ß¤¬¡¢6²ó¤ò»¶È¯3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£NPB¸½Ìò2°Ì¤ÎÄÌ»»¾¡Íø¤òÀáÌÜ¤Î170¤Ë¿¤Ð¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢Ìî¼ê¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3²ó¤ËÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤¬Íí¤ßÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Êø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¤ÎÄ¾µå¤¬5²ó¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö155¥¥í¡×¤ÎÉ½¼¨¡£¡Ö¤¦¤½¤Ä¤±¡¼¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Î40ºÐ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É400»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈ¯¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃæÅÄ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£Ä¹Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿5³ØÇ¯²¼¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£ÄÌ»»309È¯¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤¬´ß¤À¤Ã¤¿¡£118ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤ÇÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡ÊÈïÂÇÎ¨¡Ë.210¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬ÈïÂÇÎ¨¤Ï.143¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÎÂÎ´¶¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö¼Â¡£¡ÖÃæÅÄ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¡¢ÂÇÀþ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¿µ½Å¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÅêµå½Ñ¤¬Ëá¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç4°Ì¡£º£Ç¯¤³¤½¡¢10·î¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¡½¡½¡£ÀáÌÜ¤ËÃ£¤·¤¿ÃË¤ÎÇØÃæ¤¬¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë