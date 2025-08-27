¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤¬¡È¿å9¥É¥é¥Þ¡É»ëÄ°¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÍýÍ³¡¡¡ØÁêËÀ¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ÈÄêÈÖ¡É¤Î¿ô¡¹
¡¡Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿å9¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×～·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¡Ë¤¬ºÇ½ª¾Ï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§¤¤¤Ä¤«¤é¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÃæÇ¯ÃËÀÇÐÍ¥¤Ë¡©¡¡ÌøÍÕÉÒÏº¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢±óÆ£·û°ì¤é¤¬Êü¤Ä¥®¥ã¥Ã¥×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿åÍË21»þÂæ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·º»ö¥É¥é¥ÞÏÈ¡¦¿å9¥É¥é¥Þ¤Î¿·¥·¥êー¥º¡£¿·¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åì»³µªÇ·¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬½ªÎ»¤·¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î¿·¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÈ¿ÌÌ¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿å9¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¤¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬³Æ½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Ë¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷Áí¹ç¿¦ÃæÅÓºÎÍÑ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤··Ù»¡Ä£Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤ÊÌ¾ÇÈ¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤È¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸µ·º»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤ÆSSBC¤Ø¤È°ÛÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë·ö²Þ¤ÃÁá¤¤°Ë³À¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤Èµµ»³¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎÁÜºº°ì²Ý¼çÇ¤¡¦ÀÄÌø¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤ÏÁÜºº¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂÐÎ©¡£Ëè²ó¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¿SSBC¤¬¡×¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¤âÆÃÌ¿·¸¤Î2¿Í¤Î¤³¤È¤òÁÜºº°ì²Ý¥á¥ó¥Ðー¤¬Å¨»ë¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆ±´ü¤Î°ËÃ°¡ÊÀî¸¶ÏÂµ×¡Ë¤Èµµ»³¤Ïº£¤Ç¤â²ñ¤¨¤Ð¸ß¤¤¤ËÁþ¤Þ¤ì¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤È¤Æ¤â¿å9¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¾®¥Í¥¿¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³¬µé¤¬¾å¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¸¢ÎÏ¤Ë¼å¤¯¡¢Î©¾ì¤Î¶¯¤¤¿Í´Ö¤ËÕ»¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬»þÀÞÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ç¤âÌ¾ÇÈ¤¬¸µ·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤Ç¸½¡¦Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤Ç¤¢¤ëµ×À¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Î±ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢ÀÄÌø¤äÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ÎÈ¬½Å³ß¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÀ¤¤òÁÀ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤ó¤Ê¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÁÈ¿¥¤Î¸·¤·¤¤¾å²¼´Ø·¸¤äÊ£»¨¤ÊÁÈ¿¥ÆâÀ¯¼£¤òÉ½¤·¡¢µÕ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ö´Ñ¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤ä¤¹¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¬½Å³ß¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¦¤Ã¡×¤È¤¤¤¦Ëè²óÊ¹¤«¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤âÃÂÀ¸¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¤ÏÆÃÌ¿·¸¤¬¤¤¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤ë³ÑÅÄ·¸Ä¹¡Ê»³À¾Æ×¡Ë¤¬¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡Ö²Ë¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢È¬½Å³ß¤Î¡Ö¤Ï¤¦¤Ã¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥»¥ê¥Õ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤¬ºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤ÈÂÐÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê°Ë³À¤ÈÀÄÌø¤Ï¡ØÁêËÀ¡Ù¤Îµµ»³¤È°ËÃ°¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Æ±´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸µÉ×ÉØ¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÌ¼¡¦ÈþÎ¤¡Êº£ßÀÍ¼µ±Çµ¡Ë¤â¤ª¤ê¡¢Âè7ÏÃ¤Ç¤ÏÈþÎ¤¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¶µ»Õ¤ÏÌë²ö¤ê¤ò¤·¤Æ¸«¤«¤±¤¿À¸ÅÌ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÈþÎ¤¤ÎÌ¾Á°¤â¡£2¿Í¤ÏÌ¼¤Î¶µ°é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°Ë³À¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶µ»Õ¤Î°¸ý¤òÃÑ¤¸¤é¤¤¤â¤Ê¤¯SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ëÈþÎ¤¤ò¼¸¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ï°Ë³À¤ÈÀÄÌø¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ë¤âÌ¾ÇÈ¤ÎÆëÀ÷¤ß¤Î¾®ÎÁÍý²°¡Ö¤Þ¤¨¤À¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î±¦µþ¤Ë¤âÀÎ¤«¤é¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¾®ÎÁÍý²°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»ö·ï¤Î²ò·è¸å¤Ë¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¾ì¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ì¾ÇÈ¤Èµ×À¤¤¬²ñ¤¦Ì©ÃÌ¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ã¤¤¤¬°Ë³À¤äÀÄÌø¤È¤¤¤ë¤È¤¤È¤Ï°ã¤¦Ì¾ÇÈ¤Î¡È°Ç¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ØÁêËÀ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ä¹´ü¥·¥êー¥ººîÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¿å9¥É¥é¥Þ¡£¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ï·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Å¸³«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ÎºîÉÊÆÃÍ¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë