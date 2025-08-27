²£»³Íµ¡¢Äï¤Î°é¤Ã¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤Ë¡ÈÁö¤ë°ÕÌ£¡É¤ò¸«½Ð¤¹¡¡SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤â´î¤Ó
¡¡8·î30Æü¡¦31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥é¥ó¥Ê¡¼·èÄê¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤ÎSUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ
¡¡3ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿²£»³¡£¤ä¤¬¤ÆÊì¤ÎºÆº§¤ò·Ð¤Æ2¿Í¤ÎÄï¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿È¤Ï²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÃæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë·úÀß²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£À®¿Í¤¹¤ëÁ°¤ËÊì¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢Äï¤¿¤Á¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Äï¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß´Þ¤á¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡¢À¸¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£ÉÏº¤¤È¤µ¤ì¤ë²ÈÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£ÀµÄ¾ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÄï¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Èà¤é¤Î¤¤¤¿»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¤ä¤¹»Ò¤¬Êç¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤ÇÆÀ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤³¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡È²¶¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤Þ¤¿»Ù±ç¶â¤ÇÆÀ¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁö¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï½½Ê¬¤Î²£»³¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¹ç½É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ44¥¥íÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î100¥¥í¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¿´¤¬¥Ý¥¥Ã¤ÈÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²þ¤á¤Æ¡¢100¥¥í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²á¹ó¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÎòÂå¤Î¡Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¡ËÀèÇÚÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤â¤¢¤é¤ï¤¹°ìÊý¡¢²áµî¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿»öÌ³½êÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¡¦¾ëÅçÌÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÀäÂÐ¤ËÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤À¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀäÂÐÄ¶¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µ¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾ëÅç¤«¤é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Íè¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë»Å»ö¤ÎÊó¹ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈLINE¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤¹¤°¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¡×¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö°Õ³°¤È¤ß¤ó¤Ê¡ÊÏ¢Íí¤ò¡Ë¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ20Ç¯¡¢Â¼¾å¡Ê¿®¸Þ¡Ë¤Ê¤ó¤«30Ç¯¼å°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Ä²¿¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¸Ä¿Í»Å»ö¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ï¡¢8·î30Æü¡¦31Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£
