µð¿Í¡¡Ï¢ÇÔ¡Äµ´Ìç¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥óÉé¤±±Û¤··èÄê¡¡¾¡Î¨5³ä¤ËµÕÌá¤ê¤·°¤Éô´ÆÆÄ¡Öµ¤¹ç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í1¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¾²ÅÄ¤«¤é1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤º¡¢´°Åê¤òµö¤·¤Æ2Ï¢ÇÔ¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï2¾¡7ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Åê¼ê¤Ë¤º¤Ã¤È²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÅª³Î¤ÊÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡4·î12Æü¤Ë´°Éõ¤òµö¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ë¤Þ¤¿¤â¶ìÀï¡£º£µ¨½é¤Î2ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤¿ÀõÌî¤¬2°ÂÂÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀÅÀ¤Ï8²ó¤ÎÂåÂÇ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î14¹æ¥½¥í¤Î¤ß¡£ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï4²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£2½µ´Ö¤ÎÄ¹´ü±óÀ¬¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤·¡¢¾¡Î¨5³ä¤ËµÕÌá¤ê¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÄ´»Ò°¤¤¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£µ¤¹ç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë