¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡È±ï¡É¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬ÉÁ¤¯ÀïÁèÂÎ¸³¤«¤éÁÏºî¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥Òー¥íー¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ó¤À¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£ÀïÁèÂÎ¸³¤«¤éÁÏºî³èÆ°¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤Î¤ê¤ò¡¢»Ë¼Â¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¸°¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤¬¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¿ó¤È¡È»Ë¼Â¡É¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î°ã¤¤¡¡¡ÈÀµµÁ¡É¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¤Â³¤±¤¿2¿Í¤ÎÀ¸³¶
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬½¾·³¤¹¤ë¾®ÁÒÏ¢Ââ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¡Ö»ÑÀª¤òÀµ¤»¡ª¡×¤È¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤¹¤ë¾åÅùÊ¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È°Ò°µÅª¤Ç¡¢·³Ââ¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ê¶õµ¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¿ó¤ò¼é¤ê¡¢»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ÂºÝ¡¢¤ä¤Ê¤»¤Î¼«ÅÁ¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥Á¤ÎÍò¡×¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾åÅùÊ¼¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ¬ÌÚ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÂ¤·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤¬Æó¿Í¤Î¼Âºß¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¿Í¤ÏÀï»þÃæ¤Î²¸¿Í¡¦¿·²°Éß¾åÅùÊ¼¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢Àï¸å¤Ë¤ä¤Ê¤»¤ò»Ù¤¨¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£È¬ÌÚ¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÈà¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤·¤ÆÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤ÎÁÏºîÅ¯³Ø¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤È¿¼¤¤ÁÓ¼º´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Ä§Ê¼¤µ¤ìÃæ¹ñÂçÎ¦¤ËÅÏ¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÌ¿Îá¤äË½ÎÏ¡¢¶õÊ¢¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢ÀµµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Îµõ¹½¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£½ªÀï¸å¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢Äï¤¬ÆÃ¹¶Ââ¤ÇÀï»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÆÏ¤¤¤¿¹üÔä¤Ë¤Ï°ä¹ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÚÊÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¼¹ï¤Êµ²¤¨¤Îµ²±¤È¡¢Äï¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸³¶¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÄË¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÀµµÁ¤È¤Ï¡¢µ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¿©¤ÙÊª¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¼«Ê¬¤Î´é¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤Æ¼å¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤Ï¡¢½¾·³Ãæ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿µ²¤¨¤ä¡¢Ì¿¤Î´í¤¦¤µ¤òÄ¾ÀÜ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬À¸³¶¸ì¤êÂ³¤±¤¿¡ÈÀµµÁ¡É¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤ÉáÊ×À¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄÔ¤â¤Þ¤¿¡¢ÀïÁè¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤ò·Áºî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£1927Ç¯¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Îµì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÄÔ¤Ï¡¢Ê¼Ìò¤³¤½ÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ÃÉÜ¶õ½±¤ÇÀ¸²È¤ò¼º¤¦¡£Ä¾ÀÜÀï¾ì¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¶õ½±¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ÈÁÓ¼º¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¸³Ø¤Ë¿´¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ´ë¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬À¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¡ÈKAWAII¡ÉÊ¸²½¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÁè¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÄË¤ß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ìþ¤·¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ê¿ÏÂ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1960Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡£¶äºÂ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤ä¤Ê¤»¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¤½¤Î´¶À¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢½ÐÈÇ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¼«¼Ò¤«¤é¤ä¤Ê¤»¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¤ÏÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÈó¹çÍý¤Ê·èÃÇ¤¬¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÊ¸²½»ö¶È¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬ÊÔ½¸¤«¤é·ÐÍý¤Þ¤Ç°ì¼ê¤ËÃ´¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¡ÖÈá¤·¤¤»þ¤ËÆÉ¤à»í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤ÏÄÔ¤¬¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î²¦¤µ¤Þ¡×¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¡Ö¤¤¤Í¤à¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÁÇËÑ¤Ç²¹¤«¤¯¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Î±Æ¤òÊú¤¨¤¿Æó¿Í¤¬¡¢Ê¸³Ø¤ä¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿´¤òÌþ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÅ¯³Ø¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¡¢ÄÔ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¡£·Á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÀïÁè¤Îµ²±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£ÄÔ¤ÏÈÕÇ¯¤Þ¤ÇÈ¿Àï¤ò¸ì¤êÂ³¤±¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¿ÌºÒ¤Î¤¢¤È¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËºîÉÊ¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿È¬ÌÚ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Àï¾ì¤Ç¼é¤ê¡¢Àï¸å¤ËÆ³¤¯Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÈÄÔ¤¬Êú¤¤¤¿»×¤¤¤¬Æ±¤¸¸»Î®¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀïÁè¤ÎÄË¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÊ¸²½¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤ÆÂ©¤Å¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤òÀÅ¤«¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë