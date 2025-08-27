¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¡8²óÎíÉõ4¾¡¡¡35ºÐ¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡×45ºÐÀÐÀî¤Ë»É·ã
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È2¡½0ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤¬´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦¾®Àî¤Ï¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤ËºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ò¤³¤ó¿È¤Î143¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÎÏ¶¯¤¯ËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«¥¼¥í¤Ç¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£5²ó°Ê¹ß¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¡¢8²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç4¾¡ÌÜ¡£Éé¤±¤ì¤Ð¼«ÎÏ¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í13Ç¯¤Î35ºÐ¡£¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£45ºÐ¤Çµå³¦ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÀÐÀî¤ÎÇØÃæ¤ò¾ï¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸þ¾å¿´¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÈÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀ®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢µå¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Î¾¿Æ¤äÍ§¿Í¤é¤ËÍº»Ñ¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¡Ê¤Î½ç°Ì¡Ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£5°Ì¡¦ÃæÆü¤È¤Ï5¥²¡¼¥àº¹¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢´ñÀ×¤ÎÂçµÕÅ¾CS¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë