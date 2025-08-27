µð¿Í¥É¥é£±ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢²¸»Õ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡ÖÀáÌÜ¡×¡¡ËÜµòÃÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼ÂÇ¡ÖÂç´¿À¼¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£´³ÚÅ·¡Ê£²£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¡ÈËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤ÇÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¡¢Æâ³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£È¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂç´¿À¼¤ÇÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±ÅÀº¹¤ÇÇÔÀï¡£Ï¢¾¡¤¬£·¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²Ëü£¶£³£±£³¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ÎÌöÆ°¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÍÈ´¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅìµþ£Ä¤Ç¡¢ÀÐÄÍ¤¬²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂç´¿À¼¤ÇÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤À¼±ç¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÂÇµå¤¬º¸Á°¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ë¤È¡¢¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ¬¾å¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡£ËÜµòÃÏ½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤Ë¾¯¤·¤À¤±É½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï°ì¼ÙÈô¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿ÁáÀî¤ËÂÐ¤·¡¢£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò£²µåÂ³¤±¤é¤ìÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¾¡Ééµå¤ÎÆâ³Ñ£±£´£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ËÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¡¢¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¡×¤Èº¸Éª¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤µ¤Ð¤¤¤¿¡£È¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ëµ»¤¢¤ê¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ò¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¡ÊÂÇ¤Æ¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¸»Õ¤Î·ãÎå¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÊì¹»¡¦²ÖºéÆÁ±É¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¥×¥íÆþ¤ê¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿ÆùÂÎ¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤«¤éÀâ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÀáÌÜ¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼é¤ê¡¢¡Ö¡Øº£Æü¤«¤é¤Þ¤¿°ìÊâ¤À¤Ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÅ¬»þÂÇ¤â¡Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤Ìîµå¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±ÅÀº¹¤ÇÇÔÀï¡£Ï¢¾¡¤¬£·¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡££±·³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢Æü¡¹¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡££²·³Àï¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î£²Ëü£¶£³£±£³¿Í¤Î´Ñ½°¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤Îµ¤·¤¿Âè°ìÊâ¤ò³Î¤«¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë