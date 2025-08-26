¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥»¥ë¤«¤é¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¿·ºîÅÐ¾ì¡¡70Ç¯Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±
¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¥Ñ¡¼¥»¥ë¡ÊJACK PURCELL¡Ë¡×¤¬¡¢¿·ºî¥·¥å¡¼¥º¡ÖLEATHER JACK PURCELL 1935¡×¤ò9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£White atelier BY CONVERSE³ÆÅ¹¤ä¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖLEATHER JACK PURCELL 1935¡×¤Ïº£Ç¯¤Î5·î¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¥Ñ¡¼¥»¥ë¤òÀµ¼°¤Ë¥ì¡¼¥Ù¥ë²½¤·¤¿ºÝ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖJACK PURCELL 1935¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½ºî¡£¡ÖJACK PURCELL 1935¡×¤Ï¡¢ìûÉ³¤Î4ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ä¡¢Æâ³°¤ÇÄ¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥È¥¥¥¬¡¼¥É¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢1970Ç¯ÂåÍ³Íè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Â¤Î¹½Â¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÆâÉô¹½Â¤¤òÄÉµá¤·¤¿¡£ìûÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢Â¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹â¤µ13¥ß¥ê¤ÎPU¥¦¥§¥Ã¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥½¥é¥¤¥È¼ÒÀ½¤Î¹âµ¡Ç½¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼Á´ÂÎ¤Ë¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡×¤Î2¿§¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ2Ëü900±ß¡£
