£×£Â£ÃÌ±Êü¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Öº£Âç²ñ¤ÏÊüÁ÷¸¢¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Á´£´£·»î¹ç¤ò¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î»î¹çÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Âç²ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î»î¹çÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±Êü´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡££Ô£Â£Ó¤Ê¤É¤Ï·ÀÌó¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¤³¤ÎÆü¡Öº£Âç²ñ¤ÏÊüÁ÷¸¢¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤È£Ô£Â£Ó·Ï¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÃæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Î²áÇ®¤Ö¤ê¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼çºÅ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¡££°£¶Ç¯¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÂç¼ê¹¹ð²ñ¼Ò¤«¤éÆüËÜ¤Î³ÆÊüÁ÷¶É¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤Ï£±£°²¯±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ï¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊüÁ÷¸¢¤Î·ÀÌó¤Ï£Í£Ì£ÂÂ¦¤ÎÆÃ¸¢»ö¹à¡££Î£Ð£Â¤«¤é£Í£Ì£ÂÂ¦¤Ë¹ñÆâ¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Î·ÑÂ³¤òÆ¯¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢Ê¤¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì±Êü´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î£×ÇÕ¤ÎÊüÁ÷¸¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È´í×ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Þ¤ÀÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ë¡Ø¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡ÊºÆµöÂú¡Ë·ÀÌó¡Ù¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Æþ¤ë£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î£±£°»î¹ç¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Â¤é¤ºÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¡£º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÈÀêÇÛ¿®¤ÎÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£