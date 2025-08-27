¿ÍÌÜÈò¤±¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÆ¨Áö¤«¡¡¿À¸Í»É»¦»ö·ï¡¢ÍÆµ¿¤ÎÃË
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬»ö·ï¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆJR¿·¿À¸Í±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¡¢µÞ¤¤¤ÇÆ¨Áö¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸©·Ù¤¬·ÐÏ©¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ï20Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¡£Ìó5Ê¬¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤ë»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Î±ü¤ÎÊÉºÝ¤Ç·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¶§´ï¤ò¼Î¤Æ¤¿¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¿À¸Í±Ø¤ËÃå¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¡£22ÆüÍ¼¡¢ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¤Ç¿ÈÊÁ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£