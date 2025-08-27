Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (1)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢££Ä£å£æ¥³¥ó <4833> ¡¡160±ß¡¡(+50±ß¡¢+45.5¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ä£å£æ¡¡£ã£ï£î£ó£õ£ì£ô£é£î£ç <4833> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡ËÆ³Æþ»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¶ÈÀÓ¤ÏÁ°´ü¤Þ¤Ç7´üÏ¢Â³±Ä¶ÈÀÖ»ú¤ÈÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢25Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÁá´üÈ÷Ãß¤Ê¤É¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¥êー»ö¶È¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤ËÃ»´ü»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤â¡¢ÆüÂ°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤òµ¤ÇÛÃÍ¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤È´¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê»×ÏÇÇã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¢£¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯ <155A> ¡¡1,015±ß¡¡(+150±ß¡¢+17.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー <155A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡ËÆâÀ½²½»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M¡õA¸ú²Ì¤âÈ¯¸½¤·¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Î¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7·î²¼½Ü¤ò¶¤Ë¾å¾º´ðÄ´¤ò¶¯¤á¡¢º£·î1Æü¤È6Æü¤Î¥¶¥é¾ì¤Ë1000±ß¥È¥ÓÂæ¤Ç2ÅÀÅ·°æ¤ò¤Ä¤±¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ð¼ï¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢700±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é800±ßÂæÁ°È¾¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅê»ñ»ñ¶â¤Î¹¶Àª¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¶õÇä¤ê¤â¹â¿å½à¤ÇÆü¾Ú¶â¤Ç¤ÏÂß³ôÃí°Õ´µ¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûµëÁê¾ì¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÁÇÃÏ¤âÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£À®Í§¶½¶È <9170> ¡¡2,820±ß¡¡(+272±ß¡¢+10.7¡ó)
¡¡À®Í§¶½¶È <9170> [Ì¾¾Ú£Í]¤¬µÞÈ¿Æ¡£26ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢25Ç¯9·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò8²¯8000Ëü±ß¤«¤é11²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ33.7¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò4²¯9700Ëü±ß¤«¤é6²¯±ß¡ÊÆ±25.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£·úÀß»ö¶È¤Ç¡¢º£´ü¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë³ä¤Ë¤Ï¼ý±×À¤ÎÄã¤¤¾®µ¬ÌÏ¹©»ö¤Î¼õÃí¤òÂ¿¿ôÍÞÀ©¤·¤¿¤¿¤á¡¢Çä¾å¹â¤Ï170²¯±ß¤«¤é150²¯±ß¡ÊÆ±9.3¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î·ë²Ì¼ý±×À¤Î²þÁ±¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´Ä¶»ö¶È¤Ç¡¢DME¹©Ë¡¡Ê´¥¼°¼§ÎÏÁªÊÌ¡Ë¤Ë¤è¤ê¾ô²½¤µ¤ì¤¿ÅÚ¾í¤Î¸½¾ìÍøÍÑÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬Æó¼¡½èÍýÈñ¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÍø±×Î¨¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£
¢££Ñ£Ð£Ó¸¦µæ½ê <5595> ¡¡1,953±ß¡¡(+170±ß¡¢+9.5¡ó)
¡¡£Ñ£Ð£Ó¸¦µæ½ê <5595> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬25Æü¡¢£Ñ£Ð£Ó¸¦µæ½ê¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò1800±ß¤«¤é2600±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Åê»ñÉ¾²Á¤Ï¡Ö1¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Î±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥óÍ½»»¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¡¢³ô²Á¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢³¤³°ËÉ±Ò °Æ·ï¸þ¤±¤Ï28Ç¯5·î´ü¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¡¢½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£³«ÂóÍ¾ÃÏ¤âÂç¤¤¯¡¢º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥¨¥ê¥¢ <3758> ¡¡385±ß¡¡(+31±ß¡¢+8.8¡ó)
¡¡¥¢¥¨¥ê¥¢ <3758> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Ê¤É¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¡¦ÇÛ¿®¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤ÉAI´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ë¤âÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¨¥¢¥Í¥Ã¥È¤¬¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ðー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯12·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×7²¯±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï4200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È²óÉü¿§¤òÁ¯ÌÀ¤È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£³ô²Á¤ËÃÍ¤´¤í´¶¤¬¤¢¤ê½ÐÍè¹âÎ®Æ°À¤Ë¤âÉÙ¤à¤³¤È¤«¤é¡¢¾åÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÅê»ñ»ñ¶â¤Î¹¶Àª¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥ï¥¯ー <4937> ¡¡1,185±ß¡¡(+72±ß¡¢+6.5¡ó)
¡¡£×£á£ñ£ï£ï <4937> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï26Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥»¥ë¥×¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥»¥ë HA ¥¹¥Æ¥à¥»¥é¥à¡Ê¥á¥Ç¥£¥«¥»¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëQVC¤ÇºÆÅÙ´°Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬³ô²Á¤ò»É·ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥á¥Ç¥£¥«¥»¥ë¤Ï¡¢µ©¾¯¤Ê¥Ò¥ÈÍÓËì¡Ê¤è¤¦¤Þ¤¯¡ËÍ³Íè´´ºÙË¦½ç²½ÇÝÍÜ±Õ¤¬50¡óÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆ±Õ¡£¥»¥ë¥×¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£¸å¤â¥á¥Ç¥£¥«¥»¥ë¤Î»ÐËå¾¦ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤ä¿·¤¿¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³È½¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÈþÍÆÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ç¥»¥¥å¥ê <4417> ¡¡3,475±ß¡¡(+205±ß¡¢+6.3¡ó)
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñー¥È <4417> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï25Æü¡¢¤¸¤â¤È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7161> [Åì¾Ú£Ó]»±²¼¤Î¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤È¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ÈÌ³Äó·È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬°ú¤Â³¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¡¢¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¤¬¾¦·÷¤È¤¹¤ë»³·Á¸©¤Î´ë¶ÈÌó5Ëü2000¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¹¹¤ËÂ¾¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ù¶Ì²½ <4222> ¡¡935±ß¡¡(+54±ß¡¢+6.1¡ó)
¡¡»ù¶Ì²½³Ø¹©¶È <4222> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞ¿¡£½»Âð¤ä¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á²Ã¹©¥áー¥«ー¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆâ³°ÁõÉôÉÊ¤Ê¤É¤ÎOEM¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÂ°²Ã¹©¥áー¥«ー¤ÎÇã¼ý¤ËÈ¼¤¤¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Î³ÈÂç¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ¤Ê¤É¤Î´óÍ¿¤â¤¢¤Ã¤ÆÍø±×¤â²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ»ØÉ¸ÌÌ¤Ç¤ÏPBR0.5ÇÜÂæ¤Ç³ä°Â´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2018Ç¯10·î°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¥±¥¿ÂçÂæÉüµ¢¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥ä¥Þ¥È <1967> ¡¡2,164±ß¡¡(+116±ß¡¢+5.7¡ó)
¡¡¥ä¥Þ¥È <1967> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£26Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¼«¼Ò³ô280Ëü³ô¡Ê¾ÃµÑÁ°È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î10.40¡ó¡Ë¤ò9·î10ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Ï2412Ëü7652³ô¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¸ー¥Ç¥Ã¥× <5885> ¡¡3,365±ß¡¡(+180±ß¡¢+5.7¡ó)
¡¡¥¸ー¥Ç¥Ã¥×¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ <5885> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ÉAIÎÎ°è¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê½èÍý¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥Ïー¥É¤È¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î¥¨¥êー¥È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢25Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËºÇ¿·¤Î¹âÀÇ½GPU¤Ç¤¢¤ë¡ÖNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖNVIDIA RTX PRO ¥µー¥Ðー¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ëÇã¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë <5842> ¡¡4,005±ß¡¡(+195±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë <5842> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4ÆüÂ³µÞ¿¡£26Æü¡¢¥í¥¤¥¿ーÄÌ¿®¤¬£Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7911> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¥áー¥«ー¡¢¥Æ¥¯¥»¥ó¥É¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬Ç¯Æâ¤Î¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡ÊIPO¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö9·î½é½Ü¤Ë¤â¶âÍ»Ä£¤ËÍ²Á¾Ú·ôÆÏ½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Æ¥¯¥»¥ó¥É¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï£Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î¤¬50.1¡ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¤¬49.9¡ó½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¤ÏÊÝÍ³ô¤Î°ìÉô¤òÇäµÑ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊóÆ»¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Çã¤¤¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡££Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î¤Î³ô²Á¤Ï26ÆüÄ«°Â¸å¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾å¾ì»þ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï300²¯±ßµ¬ÌÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹£Á <4412> ¡¡1,353±ß¡¡(+63±ß¡¢+4.9¡ó)
¡¡¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢ー¥Ä <4412> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£26Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBuddycom¡Ê¥Ð¥Ç¥£¥³¥à¡Ë¡×¤¬°ñÌÚ»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼çÏ¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÀµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£°ñÌÚ»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¾ÃËÉµßµÞ¥Ç¥¸¥¿¥ëÌµÀþ¤¬ÉÔ´¶ÃÏ°è¤È¤Ê¤ë»³´ÖÉô¤¬»ÔÆâ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÉÔ´¶ÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢²»À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊóÏ¢·È¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¡ÖBuddycom¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃËÉ½ÐÆ°»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¶¦Í¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀµ³ÎÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÌµÀþµ¡¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿²»À¼¤ÎÂ¨»þÏ¿²»¡¦ºÆÀ¸¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë¤è¤ëÂâ°÷¤ÎÇÄ°®¡¢¹¹¤Ë¤Ï±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤¿¾õ¶·³ÎÇ§¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄÂ¿³ÑÅª¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨26Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
