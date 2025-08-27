Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (2)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£Ä»±©ÍÎ¹Ô <7472> ¡¡4,200±ß¡¡(+190±ß¡¢+4.7¡ó)
¡¡Ä»±©ÍÎ¹Ô <7472> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£25Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢6Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î1.51¡ó¡Ë¤ò¾å¸Â¤Ë26ÆüÄ«¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤Ç¼«¼Ò³ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Åì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä»±©ÍÎ¹Ô¤Ï26Æü¤ËÇã¤¤ÉÕ¤±¤ò¼Â»Ü¤·¡¢4Ëü5000³ô¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É <4260> ¡¡408±ß¡¡(+17±ß¡¢+4.4¡ó)
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º <4260> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£25Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡Ë¤È¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥°¥íー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£æ£ì£å£ø£ô¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼Â¹ÔÎÏ¤Î¹â¤¤£æ£ì£å£ø£ô¼Ò¤È¡¢¥¹¥±ー¥ë²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÂÎÀ©¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤Ë»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÁÐÊý¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬25Ç¯9·î´ü¶ÈÀÓ¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¥×¥í <7383> ¡¡908±ß¡¡(+37±ß¡¢+4.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7383> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£26Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Æ±¼Ò¤Î¸åÊ§¤¤·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Öatone¡×¤¬¡¢¥½¥Ëー¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óID·èºÑ¡×¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Ëー¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ï¡Öatone¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ï23Ç¯6·î¤Ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢±Ä¶ÈÌÌ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨Æ¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤·¤Þ¤à¤é <8227> ¡¡11,090±ß¡¡(+435±ß¡¢+4.1¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨8°Ì¡£¤·¤Þ¤à¤é <8227> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£25Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿8·îÅÙ¡Ê7·î21Æü～8·î20Æü¡Ë¤Î·î¼¡Çä¾åÂ®Êó¤Ç¡¢¼çÎÏ¤Î¤·¤Þ¤à¤é¶ÈÂÖ¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ1.2¡óÁý¤È5¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¹ó½ë¤äÂç±«¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉØ¿Í¥¢¥¦¥¿ー°áÎÁ¤äÉþ¾þ»¨²ß¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÉØ¿Í¥¢¥¦¥¿ー°áÎÁ¤Ç¤Ï5Ê¬Âµ¤ä7Ê¬Âµ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¹¥Ä´¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤Î½©Êª¤¬Çä¤ì¶Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Éþ¾þ»¨²ß¤Ç¤Ï¡¢¹âµ¤²¹¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆü»±¤äË¹»Ò¡¢¥¢ー¥à¥«¥Ðー¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£
¢£¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È <7552> ¡¡6,770±ß¡¡(+240±ß¡¢+3.7¡ó)
¡¡¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È <7552> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤¬25Æü¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò6180±ß¤«¤é9690±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖNintendo Switch 2¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥Äー¡Ë¡×¤¬6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÎ»»À¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä³È½¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡£Â¤â¤È¤Ç¥â¥á¥ó¥¿¥à¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É»Ô¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Æ±¾Ú·ô¤Ï¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¤Î27Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î144²¯500Ëü±ß¤«¤é159²¯9700Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¢£¥¨¥×¥³ <2311> ¡¡800±ß¡¡(+25±ß¡¢+3.2¡ó)
¡¡¥¨¥×¥³ <2311> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç5ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï25Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢7·î¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.9ÇÜ¤Î6900Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£1～7·î´üÎß·×¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.1ÇÜ¤Î3²¯500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï½»Âð¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤Î»Ü¹©¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖºÆ¥¨¥Í¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢½»Âð²ñ¼Ò¤ËÂå¤ï¤ê¥ªー¥Êー¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤äÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢ÀßÈ÷Àß·×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÀß·×¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£7·î¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂç·¿¶ÈÌ³¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¸º±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ºÆ¥¨¥Í¥µー¥Ó¥¹¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤¬1200Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±·î¤Ï1600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ëBIM¡Ê¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍø±×¤¬¤¢¤Ã¤¿Àß·×¥µー¥Ó¥¹¤âÁý±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£µ»½Ñ¾µ·Ñµ¡¹½ <319A> ¡¡5,250±ß¡¡(+160±ß¡¢+3.1¡ó)
¡¡µ»½Ñ¾µ·Ñµ¡¹½ <319A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï25Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÅÅ¸»µ¡´ï¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¤Î100¡ó¤ò¼èÆÀ¤·»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬³ô²Á¤Î»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼èÆÀ²Á³Û¤ÏÈó³«¼¨¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î25Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï4²¯7800Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï6000Ëü±ß¡£µ»½Ñ¾µ·Ñµ¡¹½¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¾ù¼õÀè¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤ò°ú¤Â³¤¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¹¤Ê¤ë¾ù¼õµ¡²ñ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âè°ì¼Â <8059> ¡¡2,674±ß¡¡(+77±ß¡¢+3.0¡ó)
¡¡Âè°ì¼Â¶È <8059> [Åì¾Ú£Ð]¤¬11Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£26Æü¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹çÅ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè24²ó SMART ENERGY WEEK ½©¡×Æâ¤Î¡ÖSMART GRID EXPO¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖESS-Energy Storage System-World-¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢µ»½Ñ¥ïー¥ë¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÃßÅÅÃÓ¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÖDC¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖDC¥ê¥ó¥¯¡×¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤òÄ¾Î®¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÃßÅÅ¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÀÜÂ³ÊýË¡¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤ë½¾Íè·¿¤ÎAC¥ê¥ó¥¯¤ÈÈæ¤Ù¡¢10¡ó°Ê¾å¤ÎÀ¸³¶ÇäÅÅ¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤á¤ëµ»½Ñ¡£¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÊüÅÅ¤Ë¤è¤ëÇäÅÅ¼ý±×¤ÎÁý²Ã¤È½é´üÅê»ñ¤ÎÄã¸º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËFIP¡Ê¥Õ¥£ー¥É¥¤¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ËÀ©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Æ±µ»½Ñ¤¬¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤È»ö¶È¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥æ¥«¥ê¥¢ <286A> ¡¡928±ß¡¡(+18±ß¡¢+2.0¡ó)
¡¡¥æ¥«¥ê¥¢ <286A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬È¿È¯¡£25Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6551> [Åì¾Ú£Ó]¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥«¥ê¥¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¯¥éー¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ëºÎÍÑ»Ù±ç¤ò9·î¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥éー¥Á¤Ï¡¢¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÉ¾²Á¡¢µÚ¤Ó¸úÎ¨²½¤È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ÎÄó°Æ¡¦»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿Íºà´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÎÎ°è¤ò°åÎÅ¶È³¦¤«¤é²ð¸î¶È³¦¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬25Ç¯12·î´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¯¥ê¥ó¥°¥ë <4884> ¡¡485±ß¡¡(+7±ß¡¢+1.5¡ó)
¡¡¥¯¥ê¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ <4884> [Åì¾Ú£Ç]¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï26Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤ËËö¾¿¿À·Ð¾ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÎºÙË¦Áý¿£°ø»Ò¡ÊHGF¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿·µ¬ºÆÀ¸¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ëÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ëö¾¿¿À·Ð¤ÎºÆÀ¸¤Ï²óÉü¤Ë°ìÄê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤É¹îÉþ¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢À¸Íý³èÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¤¢¤ëHGF¤Ë¤ÏËö¾¿¿À·Ð¤ÎºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Á£Ì£Ó£Ï£Ë <2331> ¡¡1,136.5±ß¡¡(+14.5±ß¡¢+1.3¡ó)
¡¡£Á£Ì£Ó£Ï£Ë <2331> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬25ÆüÉÕ¤ÇÅê»ñÉ¾²Á¤ò¡Ö2¡ÊÃæÎ©¡Ë¡×¤«¤é¡Ö1¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤Ø¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò1200±ß¤«¤é1400±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Ú·ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡³£·ÙÈ÷¤Î²Á³Ê²þÄê¤¬Áá¤±¤ì¤Ð27Ç¯3·î´üÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£À®Ä¹´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥³¥à <9735> [Åì¾Ú£Ð]¤È¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó³Êº¹¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨26Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹