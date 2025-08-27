¡ÖÄ¶¿ÍÅªÈ¿±þÂ®ÅÙ¡×¡Ö¤¨¤°¤¥¤¥¡×ºå¿À24ºÐ¤¬¿À¥À¥¤¥Ö¡ªÀÐ°æÂçÃÒ¤ÎÏ¢Â³0Éõ»î¹ç·ÑÂ³¤òÄ¶Àä¥¢¥·¥¹¥È¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö14¡×¤Ë
9²ó¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¶Èþµ»¤ò¸«¤»¤¿ºå¿À¡¦¾®È¨ÎµÊ¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ºå¿À¤Ï8·î26Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤Î±¦±Û¤¨8¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÎËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ»î¹ç¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¡Ö43¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀÐ°æ¤ÎÏ¢Â³0Éõ»î¹ç·ÑÂ³¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡ª¾®È¨¤Î¿À¥À¥¤¥Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¼ãÉð¼Ô¤Î¿À¥À¥¤¥Ö¤¬¡¢ÀÐ°æ¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£9²óÎ¢¡£ºÇ¸å¤òÄù¤á¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢2ËÜ¤ÎÈï°ÂÂÇ¤È1»àµå¤Ç¡¢°ì»àËþÎÝ¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¿¹Âçµ®¡£6µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÂÇµå¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆóÍ·´Ö¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç24ºÐ¤ÎÍ··â¡¦¾®È¨ÎµÊ¿¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¿Ê¼éÈ÷¤«¤éÉ¬»à¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈáÌÄ¤ò°ì½Ö¤Ç¡¢´¿À¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Âç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤òÎÏ¤Ë¡¢ÀÐ°æ¤ÏÂ³¤¯¿ÀÎ¤ÏÂµ£¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¾®È¨¤ÏÄ¶Èþµ»¤ÎÄ¾¸å¤â¡¢»î¹ç¸å¤âÎÃ¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡£¡ØDAZN¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¡ÖµÏ¿¤È¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¿À¥À¥¤¥Ö¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀµÄ¾È´¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥«¥ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿w¡×¤È¼ºÅÀ¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¡ÖÉ½¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Âç»³¤Ê¤é±Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¾®È¨¤ä¤Í¡×¡ÖÄ¶¿ÍÅªÈ¿±þÂ®ÅÙ¡×¡Ö¤¨¤°¤¥¤¥¡×¡ÖÀ¨¤¤È¿¼Í¿À·Ð¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ã¦Ë¹¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢¤·Îõ¤ÊÀµº¸Íã¼êÁè¤¤¤ÎËµ¤é¡¢ºÇ¶á¤ÏÍ··â¤Ç¤â¡¢¹¶¼é¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë·§Ã«·ÉÍ¨¤È¾®È¨¤ÎÊ»ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À·§Ã«¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¾ù¤é¤ó¡¢¤È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ä¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤âÇ´¤êÈ´¤¤¤¿Æ£Àîºå¿À¡£Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Î70¾¡¤ËÅþÃ£¤·¡¢2°Ì¡¦µð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö14¡×¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£´¿´î¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸×¥Ê¥¤¥ó¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]