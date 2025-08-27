¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¡É¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·üÇ°ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡Ö¤³¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¤¤¤è¤¤¤è8·î29Æü¤è¤ê¡¢F1Âè15Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¤ª¤è¤½4½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥ó¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë°ìÀï¤Ï¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Ï°ì²óÅ¾¡¡¾×·â¤òÀ¸¤ó¤À³ÑÅÄÍµµ£¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤âÃíÌÜ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç10¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¸å¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¤Ï¤ï¤º¤«3²ó¡£Âè7Àï¥¨¥á¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP¤òºÇ¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ½Áª¡¢·è¾¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å°Ì¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤³¤È¤ÏÌµ¤¯¡¢¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥óºÆ³«¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRacingNews365¡Ù¤Ë¤è¤ë8·î24Æü¡¢³ÑÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÊì¹ñ¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢³ÑÅÄ¼«¿È¤â¡¢¡ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¡É¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ë¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¶½Ì£¿¼¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£µ¨¤Î³ÑÅÄ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°18°Ì¡£¤·¤«¤âÄ¾¶á7Àï¤Ï°ìÅÙ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È·÷Æâ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤â¤Û¤Ü½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÍø¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌ¥Û¥é¥ó¥È½£¤Îº½µÖÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤À¤¬¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤è¤ë¡ÖËÍ¤Ï¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤À¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢²¦¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÄ©¤à¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¿´¶¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£8Àï¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î½é¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹³ÑÅÄ¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
