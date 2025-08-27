¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬2°ÂÂÇ¡õÈþµ»¡ª¥É·³¥Õ¥¡¥ó¡ÖÈà¤Ï¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¡¡¸Î¾ãÁÈ¤ÎÉüµ¢¤Ç¿¬¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¤«
ÀµÇ°¾ì¤¬Â³¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È(C)Getty Images
¡¡ÂÇÎ¨1³äÂæ¤Ë¶ì¤·¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î25Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¡¢7-0¤Î´°¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆµ¼Ô¤â´¿´î¡ª¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£2²ó¤Ë¤ÏÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤½¤¦¤ÊÈôµå¤ò¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï5²ó¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½Ð¾ì8»î¹ç¡¢23ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â³¤¯¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Î23¹æ2¥é¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£8²ó¤Ë¤âº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÆ¤Ó¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥À¥á²¡¤·µ¾Èô¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÂ®µå¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£8·î¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤ÏÂ®µå¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈ¿ÉüÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬À®²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯µå¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÉüÄ´¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢32ºÐ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢º¸Éª¤Î±ê¾É¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Éüµ¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î¹çÎ®¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Ìá¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤âÍÍ¡¹¤À¡£¸Î¾ãÁÈ¤ÎÉüµ¢¤¬¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Î¿¬¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ê¡ÖÈà¤Ï¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÌ¾Áª¼ê¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1½µ´Ö¤Î¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¡ÖÈãÈ½¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢º£µ¨º¸Íã¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÉÔ°ÂÄê¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¶¤ÎÃæ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢1»î¹ç¤ÇÉ¾²Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÀµÇ°¾ì¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]