ËÌÄ«Á¯¡¦Òù¶ÀËÌÆ»¤Î¹ñ¶ÃÏ°è¤Ç¡¢¹ñ²ÈÊÝ±Ò¾Ê¤ÎÊÝ±Ò°÷¤¬Ãæ¹ñ¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¼ÔÅ¦È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ÎÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¾ðÊó¶Ú¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÍè·îÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î¡Ö¼ÂÀÓÁíÏÂ¡Ê¶ÈÀÓÉ¾²Á²ñµÄ¡Ë¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Å¦È¯·ï¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢½»Ì±¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ñÇ«¡Ê¥Õ¥§¥ê¥ç¥ó¡Ë¡¢ÌÐ»³¡Ê¥à¥µ¥ó¡Ë¡¢²¹¾ë¡Ê¥ª¥ó¥½¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇÊÝ±Ò°÷¤¬½»Ì±¤òË¬¤Í¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î·ÈÂÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼«¼ó¤»¤è¡×¤ÈÇ÷¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¡¢Ì©ËÇ°×¤äÁ÷¶âÃç²ð¤Ë´Ø¤ï¤ë½»Ì±¤¬Ãæ¹ñ¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÈÂÓ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³°Éô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÆâÉô¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÅÂç¤Ê¶¼°Ò¤È¤ß¤Ê¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¶âÀµ²¸ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÏÆâÉô¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òºàÎÁ¤Ë³°¹ñ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò²¿¤è¤ê·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¿··¿¥³¥í¥ÊÎ®¹Ô°Ê¹ß¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ø¤Î½èÈ³¤Ï°ìÁØ¸·³Ê²½¤µ¤ì¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤ì¤Ð¶µ²½·º¤ò¼õ¤±¤ëÎã¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÍøÍÑ¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÈÂÓ¤Ï¶âÌÙ¤±¤ÎÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì©¤«¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë½»Ì±¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ±Ò°÷¤Î¼ÂÀÓ³ÎÊÝ¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á°ìÉô¤Ï°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¶²ÉÝ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÇ«»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ì½Ö¤âµÙ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡ÖÌýÃÇ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÊá¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤Ç½»Ì±¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼«È¯Åª¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
13Æü¤Ë¤Ï²ñÇ«¤ÎÁ÷¶â¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬Ã´ÅöÊÝ±Ò°÷¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¤Î·ÈÂÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤¬¼«¼ó¤Î¹¥µ¡¤À¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÝÄê¤òÂ³¤±¤ë¤È¡ÖÉ´ÇÜ¸å²ù¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼ó¤·¤Æ¤â²¿¤ÎÆÀ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¦È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¶Ë¤á¤ÆË³¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÊÝ±Ò°÷¼«¿È¤âÅ¦È¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½»Ì±¤«¤é¤ÎÏÅÏ¨¼ýÆþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤ÏÈà¤é¤Î²û¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¤ì¤ÐÏÅÏ¨¤ÎÎ®¤ì¤âºÙ¤ê¡¢ÊÝ±Ò°÷¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈÄ¶´¤ß¤Î¾õ¶·¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£