²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤È»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡½¡½¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¹Ç¯¤Îµ¾À·¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤Î´Ö¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¹Â¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¹â¼ýÆþ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿ÄêÇ¯¸å¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤ËÀø¤àÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹Ç¯¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤À¸³è¡ÄÄêÇ¯¸å¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¡×¤È´üÂÔ
Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ç´ÉÍý¿¦¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÃ£Ìé¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£·î¼ý¤Ï65Ëü±ß¤È¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤É¤³¤«À²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£5Ç¯¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÄêÇ¯¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ë¤Ï°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã£Ìé¤µ¤ó¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Å¾¶Ð¤ÈÃ±¿ÈÉëÇ¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤Î»Ù¼Ò¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Î²ê¼Â¤µ¤ó¡Ê17ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤ÎÆþ³Ø¼°¤âÂ´¶È¼°¤â¡¢±¿Æ°²ñ¤À¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤â»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÊ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
ÀçÂæ¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¡¢Âçºå¤È¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÀ¸³è¡£Ëè½µËö¡¢Åìµþ¤Î¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢Ê¿Æü¤Ï»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¡¢½µËö¤Ï¤¬¤é¤ó¤È¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤¬¾ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ò¸òÅª¤ÊÀ³Ê¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤´¤È¤Ë°û¤ßÍ§Ã£¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×¤ÈÃ£Ìé¤µ¤ó¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÊ¡¦Í¥»Ò¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤È¡¢Äê´üÅª¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÌ¼¡¦²ê¼Â¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤ËÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤¯Ì¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤È¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆó½ÅÀ¸³è¤Ï²¿¤«¤ÈÊªÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¼¤ò»äÎ©¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËä¤á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡£ºÊ¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤ÎÄà¤ê¤òºÆ³«¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê²º¤ä¤«¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤È5Ç¯¡£¤½¤ÎÆü¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë°õ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤Î²æ¤¬²È¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯²ÈÂ²¤È¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£¤½¤¦¡¢¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌ´¤Ï¡¢ºÊ¤Î°ì¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ»Ä¤Ë¤âÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¡ÄÌ¼¤Î¿ÊÏ©¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤ÂÇ¤Á
¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã£Ìé¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤È5Ç¯´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼õÏÃ´ï¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄêÇ¯¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¡©¡×
°ì½Ö¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤±¤À¤È!?¡×¡¢Ê¹¤´Ö°ã¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿Ã£Ìé¤µ¤ó¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î»°¼ÔÌÌÃÌ¤Ç¡¢²ê¼Â¡¢Âè°ì»ÖË¾¤¬»äÎ©¤Î»õ³ØÉô¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»õ³ØÉô!?¡×Ã£Ìé¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ê¼Â¤¬¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢²¶¤Ï°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡×¡£Ì¼¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡¢ÅöÁ³Ê¸·Ï¤ÎÂç³Ø¤À¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÍý·Ï¤òÁª¤Ó¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä³ØÈñ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»õ³ØÉô¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²¿¤è¤ê¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¼ÁêÃÌ¤Î°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¾¯¡¹´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÃ£Ìé¤µ¤ó¤ËÍ¥»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤ËÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²¿¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¡© ¡¡ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£²ê¼Â¤¬¤É¤ì¤À¤±ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç·è¤á¤¿¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢»äÎ©¤Î»õ³ØÉô¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£ÄêÇ¯¤â¶á¤¤²¶¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¡×
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»äÎ©Ê¸²Ê·Ï³ØÉô¤Î½éÇ¯ÅÙÇ¼ÉÕ¶â¤ÏÊ¿¶Ñ119Ëü4,841±ß¡¢Íý²Ê·Ï³ØÉô¤Ï153Ëü0,451±ß¡£¤½¤·¤Æ»õ³ØÉô¤Ï321Ëü8,227±ß¤È¡¢Ê¸·ÏÊ¿¶Ñ¡¢Íý·ÏÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿ïÊ¬¤È³ØÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã£Ìé¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢²ê¼Â¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼»õ³ØÉô¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤òÏÃ¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤Î»Ò¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤è¡£²ð¸î»ÜÀß¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î»õ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤«¡¢¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢»õ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Ì¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡½¡½°ì½Ö¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤âÂ«¤Î´Ö¡¢ºÆ¤ÓÁÂ³°´¶¤¬¿´¤òÊ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Î¤³¤È¡¢¤½¤³¤Ç²ê¼Â¤µ¤ó¤¬²¿¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡£Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢¤½¤Î¤«¤±¤é¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³ØÈñ¤ÎÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤Î»Ò¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï»³¡¹¤À¤¬¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Í¡£²ê¼Â¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤½¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤â¤ï¤«¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
Ã£Ìé¤µ¤ó¤òÀÕ¤á¤ë¸ýÄ´¤ËÂ³¤¡¢¥Ý¥Ä¥ê¤È¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
Ã£Ìé¤µ¤ó¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¼±Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Æó¿Í¤ÇÄ¹¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÌó8³ä¡£¡ÖÊÌµï¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤Ï1³ä¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÊÌµï¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Î²ò¾Ã¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë²óÅú¤Ï½÷À¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ç°Õ¼±¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤ÎÏ·¸å¡£¤·¤«¤·¡¢É×ÉØ¤Çº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
