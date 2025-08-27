ºå¿À¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¡¡·àÅª¾¡ÍøÆ³¤¯Ç´Åê¤â¸¬µõ¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬·àÅª¾¡Íø¤òÆ³¤¯Ç´Åê¤ÇÍèÆü2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È²þÁ±¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡0¡½2¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Îº´Ìî¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É2°ÂÂÇ1»Íµå¤ÈÆâÍÆ¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÎÓ¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤áÆÀÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÇ´¤ê¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤ËÂç»³¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ê¤É3ÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ë¤ÏÇòÀ±¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÌî¼ê¿Ø¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËµÕÅ¾¤·¤ÆÈà¤é¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÆü½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿8·î5Æü¤ÎÃæÆüÀï¤â¡¢1²óÎíÉõ¤ÎÄ¾¸å¤Ëº´Æ£µ±¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²¿¤«±Æ¶Á¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¡×¡£¶¯±¿¤ÎÇØÈÖ¹æ82¤Ï¸¬µõ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£