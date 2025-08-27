ºå¿À¡¦¾®È¨ÎµÊ¿¡¡¥É¥¥É¥²£¤ÃÄ·¤Ó¹¥Êá¤ÇÀÐ°æ¤ÎµÏ¿·ÑÂ³¡¡¡ÖÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¤Ð¤·¤¿¤éÆþ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡»î¹ç¸å¤Îºå¿À¡¦¾®È¨¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¼«¿È¤ÎÄ¶Èþµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¤Ð¤·¤¿¤é¡Ê¥°¥é¥Ö¤Ë¡ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤òÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡È¿À¥×¥ì¡¼¡É¤Çµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¡¢¤¢¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡£²£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½Ä¤Î¥Õ¥é¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó1»àËþÎÝ¤Ç¸«¤»¾ì¤ÏË¬¤ì¤¿¡£»°¿¹¤¬Êü¤Ã¤¿Ãæ·ø¤ØÈ´¤±¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦Èôµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£Áê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1ÊâÌÜ¤Ë´°àú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÅþÃ£¤·¤Ê¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¡£ÆÃÍ¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËè²ó¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥ÉÊáµå¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯1ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤ò¸Æ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤ÎµÏ¿¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¹¶¡×¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Âç»³¤Ê¤é¡¢¡Ö¼é¡×¤Î¡È¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ï¾®È¨¤Ç°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾¡Íø¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ38¡£24Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤â¡¢8·î¤Ï·§Ã«¤ÎÂæÆ¬¤Ç¡ÖÍ··â¡×¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿²£ÉÍ¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë