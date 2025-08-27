ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡µÕÅ¾¸Æ¤ó¤À9²óÈ¿·â¤Îµ¾Èô¡Ö²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡º£µ¨¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Ï´ÊÃ±¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£Æþ¹¾¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢157¥¥íÄ¾µå¤òÃæ·ø¤Ë±¿¤ó¤Çµ¾Èô¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇºÇÄã¸Â¤Î4ÈÖ¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢Â³¤¯Âç»³¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÔ¿§Ç»¸ü¤ÎÅ¸³«¤ò9²ó¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¡£Æ±¤¸²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿7·î4Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â½Â¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£8²ó1»àËþÎÝ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Îº¸µ¾Èô¡£Áê¼êÊá¼ê¤Î»³ËÜ¤Ë¡Ö4ÈÖ¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ·â¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç½ç°Ì¤¬1¤ÄÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¤·¤Ö¤È¤µ¤ò¡¢ºÆ¤ÓÈ¯´ø¡£¾¡Íø¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£