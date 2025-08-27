Ç½¸«ÆÆ»Ë»á¡Öºå¿À¤ÎÆÈÁö¾õÂÖ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×8²ó3ÅÀÌÜ¤òËÉ¤®9²ó¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¡ÚÇ½¸«ÆÆ»Ë¡¡»ëÅÀ¡Ûºå¿À¤¬¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£0¡½2¤Î9²ó¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢2»à°ìÎÝ¡£¤¢¤È1»à¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬Âç»³¤¬µÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£½éµå¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤ÏÀÐ°æ¤¬1»àËþÎÝ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢»°¿¹¤ÎÍ·Ä¾¤òÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î¾®È¨¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î·¬¸¶¤Îº¸Á°ÂÇ¤âÀ¸´Ô¤µ¤»¤º¤Ë¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÏDeNA¤ÎÀèÈ¯¥±¥¤¤Ë7²ó¤Þ¤ÇÂ¼¾å¤ÎÃæÁ°ÂÇ1ËÜ¤È´°¤Ú¤¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆÀÅÀ¤É¤³¤í¤«ÆóÎÝ¤Ë¤â¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÊÑ²½µå¤â¤¹¤Ù¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡£¸òÂå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¾¡µ¡¤¬¸«¤¨¤¿¡£Â¼¾å¤¬¤½¤Î7²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ò¤·¤Î¤®¡¢8²ó¤â¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬2°ÂÂÇ1»Íµå¤òµö¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ3ÅÀÌÜ¤òËÉ¤®¡¢ºÇ½ª9²ó¤ËµÕÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ëÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼é¸î¿À¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µß±çÀ®¸ù¤Ê¤Î¤À¡£ÀÐ°æ¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ï¤ª¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÏÁê¼ê¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÃå¡¹¤È¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¼çÎÏ¤Î¿¹²¼¤ËÂåÁö¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤«Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÆÈÁö¾õÂÖ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë