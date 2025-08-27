ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊå¡¡·àÅªµÕÅ¾VÃÆ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°70¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¡¡ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÏÈ¿¾Ê
¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬26Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¡¢9²ó2»à°ìÎÝ¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¤Î8¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë±¦Êý¸þ¤Ø¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½2¤Ç¾¡Íø¡£2°Ì¡¦µð¿Í¤¬¹Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2¤Ä¸º¤Ã¤Æ14¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤Î·î´Ö¾¡¤Á±Û¤·¤È¥·¡¼¥º¥ó¾¡Î¨5³ä°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡£Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë28¤Ç¡¢70¾¡Î¾¥ê¡¼¥°°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡µ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤â¡¢Âç»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¾Ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÎÝ¤ò²ó¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±¦ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¡£1¡½2¤«¤é3¡½2¤Ø¥¹¥³¥¢¤Ï²ÚÎï¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢»àÆ®¤ÏÂ³¤¯¡£¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿®¾ò¤ÎÃË¤Ï¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¼«¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÃ¸¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃË¤Î¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¾ðÇ®¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÊ¨¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£À¸´Ô¸å¤Î»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤â¡¢¾å¤ò²¼¤Ø¤Î¤ªº×¤êÁû¤®¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¥Ð¥·¥Ð¥·Ã¡¤«¤ì¤¿¡£¿´ÃÏ¤è¤¤ÄË¤ß¤ò³èÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢9²óÎ¢¤ÎDeNA¤ÎÌÔÈ¿·â¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÃ¦½Ð¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹¤¬¤ëÎØ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£9²ó¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÀèÈ¯¡ËÂ¼¾å¤â´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÇ´¤Ã¤¿·ë²Ì¡£ºÇ½ª²ó¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£Âç»³¤¬²óÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ï´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£1»à¤«¤éÃæÌî¤È¿¹²¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢º´Æ£µ±¤¬Ãæµ¾Èô¡£2»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¿¹²¼¤ÎÂåÁö¡¦¿¢ÅÄ¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤á¤ë·è»à¤ÎÆóÅð¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÆ°¤«¤º¡£¼ì·®¤Î°ì¿¶¤ê¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤°°Õ¼±¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¡£Æþ¹¾¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î154¥¥íÄ¾µå¤ò¸«»ö¤ËºÕ¤¡¢±¦ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤ØÆÏ¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢8²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö30ÇÔ1Ê¬¤±¡×¤À¤Ã¤¿Éé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤â½ª»ßÉä¡£¤³¤ÎÆü¤â7²ó¤òÎíÉõ¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤ÎÂÐÀïËÉ¸æÎ¨¤¬0¡¦68¤Þ¤Ç°²½¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦¥±¥¤¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç½Ð¤¿Âç»³¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤Ë¡¢¸×¾¤â¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¤¿°ìÂÇ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¿Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿°ìÂÇ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡º£µ¨8¹æ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¡Ö±¦ÃÆ¡×¤Ë¤â¡ÖÊý¸þ¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£ÅöÁ³¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®70¾¡¤Ë¤â¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»ëÀþ¤ÏÃ¥´§¤Î¤ß¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ3¤ÏÀï¾ì¤Ç¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë
¡Ú70¾¡°ìÈÖ¾è¤ê²áµî7ÅÙÃæ5ÅÙÍ¥¾¡¡Û
¡¡¡û¡Äºå¿À¤Î70¾¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°°ìÈÖ¾è¤ê¤Ï23Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¡£²áµî7ÅÙ¤Î¤¦¤Á5ÅÙ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿2ÅÙ¤Î¤¦¤Á08Ç¯¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂç¤Î13¥²¡¼¥à¥ê¡¼¥É¤«¤éµÕÅ¾V°ï¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¡¢2°Ìµð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ïº£µ¨ºÇÂç¤Î14¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤ê¡È°ÂÁ´·÷¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥íÌîµåºÇÂç¤ÎµÕÅ¾V°ï¤Ï63Ç¯Æî³¤¤¬À¾Å´¤ËµÊ¤·¤¿14.5¥²¡¼¥àº¹¤¬¤¢¤ë¡£