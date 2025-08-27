ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡¡¹¾²ÆËÄ¶¤¨µåÃÄÃ±ÆÈ3°Ì¤Î42¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³ÎíÉõ¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢°ÂÅÈ¡×ËþÎÝ¥Ô¥ó¥Á¤â¤·¤Î¤¤¤À
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡Ãæ·ø¤Ø¤ÎÈôµå¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Îºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£½÷Ë¼Ìò¤ÎºäËÜ¤¬¤½¤Ã¤È¸ª¤òÁÈ¤à¤È¡¢¤Ú¤³¤ê¤È°ìÎé¡£°ìÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥¼¥í¡×¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤â¤½¤³¤ËÅê¤²¤¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¿¤À·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¶·â¿Ø¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç2ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢1»à¸å¤Ë¤Ï²ÜÌ¾¤Ëº£µ¨½é¤Î»àµå¡£·¬¸¶¤Ë¤Ï¹â¤á¤Î149¥¥íÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ËþÎÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥¼¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«¤»¾ì¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£»°¿¹¤¬Êü¤Ã¤¿Í··â¤Ø¤ÎÈôµå¤ò¾®È¨¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£Ì£Êý¤ÎÄ¶Èþµ»¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹¶ËÉ¤ÇÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ÀÎ¤¤ò¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ÇÃæÈô¡£º£µ¨¤ÎËþÎÝ¤Ï5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤È¡¢¥¼¥í¤Ï¤³¤³¤Ç¤âÂ³¤¯¡£¹ËÅÏ¤ê¤Îº£µ¨7¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¼¡¢°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤Ç¤¹¡£°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ò¡Ö43¡×¤Ø¤È¿¤Ð¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤Ï42¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢69Ç¯¹¾²ÆË¤Î41¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤ÆµåÃÄÃ±ÆÈ3°Ì¤ËÉâ¾å¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤È¤È¤â¤Ë¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈÁöV¤ØÆÍ¤¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶¯±¦ÏÓ¤Ï¾¡Íø¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ÊÉ½¾ð¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤ë¤è¤ê¤Ï½Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Æ®»Ö¤òÆâ¤ËÈë¤á¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê28ºÐ¤¬¡¢²£ÉÍ¤ÎÌë¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÇ¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡û¡ÄÀÐ°æ¡Ê¿À¡Ë¤¬9²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç7¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò43»î¹ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç´ü´ÖÃæ¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò42²ó¤È¤·¡¢69Ç¯¹¾²ÆË¤Î41²ó¤òÈ´¤¤¤Æ¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¥È¥Ã¥×¤Ï06Ç¯Æ£Àîµå»ù47²ó2/3¡¢2°Ì¤Ï62Ç¯¾®»³ÀµÌÀ¤Î47²ó¡£
¡¡¡û¡ÄÀÐ°æ¤Ïº£µ¨ËþÎÝ¤Î5ÂÇÀÊ¤Ç5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¥×¥íÄÌ»»¤Ç¤â25ÂÇÀÊ¤Ç23ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Èµ¾Èô³Æ1ÅÙ¤Î2¼ºÅÀ¤·¤«µö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£