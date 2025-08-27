¡ã²ò½ü¡ä¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦Å·Çä¾Æ¿¬ 27Æü05:15»þÅÀ
27Æü¸áÁ°5»þ15Ê¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢Å·Çä¾Æ¿¬¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³µ¶·¡ä
¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢·Ù²üÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤È¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¡ä
ÈòÆñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£´ÁêÅö¾ðÊó¡ÎÅÚº½ºÒ³²¡Ï¡Û¡£³³¤äÂô¤Î¶á¤¯¤Ê¤ÉÅÚº½ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ÎÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉºÒ¤äÈòÆñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¡ä
¢¢Å·±öÄ®
¡ã²ò½ü¤µ¤ì¤¿»Ô¶èÄ®Â¼¡ä
¡¦Å·Çä¾Æ¿¬