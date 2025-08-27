¥ï¡¼¥¯¥Þ¥óŽ¢Ãå¤ë1500±ß°åÎÅµ¡´ïŽ£¤ÎÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤¬È¯Çä¤·¤¿¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡£ÇË³Ê¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È³Î¤«¤Êµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§É®¼Ô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤È¤Ï¡©
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Fortune Business Insights¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ïº£¸å¤âÇ¯Ê¿¶Ñ6¡Á8%¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Æ°½¬´·¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤äºßÂð¥ï¡¼¥«¡¼¤Î´Ö¤Ë¤â¤½¤Î¼ûÍ×¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃå¤ë¤À¤±¤ÇÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿À½ÉÊ¤¬¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤äBAKUNE¡ÊTENTIAL¤Ë¤è¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Ù¥Í¥¯¥¹¡Ê°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤ä¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿çÌ²²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢1Ãå¤¢¤¿¤ê8000±ß¡Á1Ëü5000±ßÄøÅÙ¤È¹â³Û¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ä¤Ä¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºî¶ÈÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤¬¡¢°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë® ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ä¹Âµ¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢¤ï¤º¤«1500±ß¤ÇÈ¯Çä¡£ÇË³Ê¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È³Î¤«¤Êµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤òÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ´¶¤ä¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÈèÏ«¤¬¼è¤ì¤ë¡©À½ÉÊ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÆÃÄ§
¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë® ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ä¹Âµ¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë±óÀÖ³°Àþ¤ò¹â½ãÅÙ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬íÕ¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÈèÏ«¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÎ×¾²»î¸³¤Ç¤½¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¸úÇ½¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¡Ê»£±Æ¡§É®¼Ô¡Ë
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ë¤â¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÏÆ¤«¤é¹øÉôÊ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Î¾ø¤ì¤òËÉ»ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤ò³°Â¦¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤È¤ÎËà»¤¤ò¸º¤é¤·¡¢ÉÒ´¶È©¤Î¿Í¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É½Â¦¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ê»£±Æ¡§É®¼Ô¡Ë
Î¢Â¦¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ê»£±Æ¡§É®¼Ô¡Ë
½¢¿²»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿
ºÇ½é¤Ë»î¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½¢¿²»þ¡×¤À¡£É®¼Ô¤Ï¤â¤È¤â¤È¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿¼¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃå¤ÆÌ²¤Ã¤¿½éÆü¡¢³°µ¤²¹¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¡È½ë¶ì¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤ÃÈ¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±óÀÖ³°Àþ¤ÎíÕ¼Í¤Ë¤è¤ë·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Î¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤³¤Î±óÀÖ³°Àþ¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¤¦¤ÁÉû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆþÌ²Á°¤Ë¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆþÌ²¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¿çÌ²¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥«¥®¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÃåÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆþÌ²¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¦¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢Ä«¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤Ì²¤ê¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¯¾²»þ¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤Î½Å¤µ¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥§¥¢ÃåÍÑÃæ¤Î1½µ´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¿¼¤¤¿çÌ²¡×¤Î³ä¹ç¤¬Ê¿¶Ñ5¡Á7%ÄøÅÙ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÎ´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
·àÅª¤Ê²þÁ±¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢³Î¼Â¤Ë¡È²¿¤«¤¬°ã¤¦¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËËýÀÅª¤ÊÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÌ²¤ê¤¬Àõ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ëÀ¸³è½¬´·¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ¸ú¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¦¥§¥¢¤ÏÂ¨¸úÀ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Á³ÊÅª¤ËÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ
¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë® ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ä¹Âµ¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê±¿Æ°¸å¤Î²óÉü¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥¢¤À¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¶Ú¥È¥ì¸å¡¢¶ÚÆù¤ËÆý»À¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ëÏ·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÍâÆü¤Î¶ÚÆùÈèÏ«¤äÄ¥¤ê´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²¹¤«¤µ¤¬¶ÚÆù¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬ÍÉ¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¿ÈÂÎ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢²°Æâ¥¸¥à¤ä¼«Âð¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó»þ¤Ë¤â²÷Å¬¡£¹â²Á¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢1500±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤¹¤®¤ëÀÇ½¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀöÂõ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â·¿Êø¤ì¤äµ¡Ç½Äã²¼¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢Æü¾ïÃå¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê°ìÃå¤È¸À¤¨¤ë¡£
¿¿²Æ¤Î¹â²¹Â¿¼¾¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¦¥§¥¢ÆÃÍ¤Î¡È±óÀÖ³°Àþ¤Ë¤è¤ë²¹´¶¡É¤¬²÷Å¬À¤òÂ»¤Í¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°³°¤äÄÌµ¤À¤Î°¤¤¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²¹¤«¤µ¤¬¤à¤·¤í½ë¤µ¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÉÔ²÷´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤Î»ÈÍÑ¤ÏÎäË¼¤äÁ÷É÷¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
È¾Ç¯´Ö¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÃåÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ëÈèÏ«·Ú¸º¸ú²Ì¤ò¿ôÃÍ¤ÇÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¸þ¾å¤ä¸ª¤³¤ê¤Î·Ú¸º¤È¤¤¤Ã¤¿´ÖÀÜÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï½½Ê¬¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ë°Â¿´´¶¤È¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
ÁíÉ¾¡§ÈñÍÑÂÐ¸ú²ÌÈ´·²¤Î¡ÖÃå¤ë°åÎÅµ¡´ï¡×
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë® ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ä¹Âµ¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ÎÆþÌç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê·ò¹¯½¬´·¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤À¡£
°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¡¢ÃåÍÑ¼Ô¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë²÷Å¬À¡¢¤½¤·¤Æ1500±ßÂæ¤È¤¤¤¦¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¡£¤³¤ì¤é¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤àµ¡Ç½Éþ¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈèÏ«´¶¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÃå¤ë°åÎÅµ¡´ï¡×¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Á°ÊÔ¤Ï¥³¥Á¥é¢Í¡ÖÂµ¤òÄÌ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ä¡×¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¢ãÈèÏ«²óÉü¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¢ä¤¬²÷Ì²»Ô¾ì¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡©
¡ÊÃÓÅÄ Å´Ê¿ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë