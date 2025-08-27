ºå¿À¡¦Âç»³¡¡µÕÅ¾£Ö£²¥é¥ó¡ª¶å²ó£²»àÅÚÃÅ¾ì¤Ç·è¤á¤¿¡¡£Í£±£´¡¢°ìµ¤Á°¿Ê£²¸º¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¡×
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£²¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿À¤Ï¶å²ó£²»à°ìÎÝ¤«¤éÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î±¦±Û¤¨£¸¹æ£²¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°£·£°¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÃù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£²£¸¡££²£°£°£³¡¢£°£µÇ¯¤ËµÏ¿¤·¤¿µåÃÄ£±¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¤Î£¸£·¾¡¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£²¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£±£´¡×¡£Æ£Àîºå¿À¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²£ÉÍ´Áº×¡Ê¤ª¤È¤³¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¸×¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤¬´Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È£±»à¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ó¤ÊÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤òÂç»³¤¬°ì¿¶¤ê¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¤Ï¤·¤ã¤®¤Þ¤¯¤ê¡££¸¹æ¤ÎµÕÅ¾£²¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¶å²ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦¤Û¤É¡£º´Æ£µ±¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢¤Ê¤ª£²»à°ìÎÝ¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½éµå¡£Æþ¹¾¤Î£±£µ£´¥¥í³°³ÑÄ¾µå¤òÎ®¤·ÂÇ¤Ä¡£Çòµå¤ÏÉ÷¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¡¢±¦ÍãÀÊ¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÎäÀÅ¤À¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç»³¤é¤·¤¯¡¢´î¤Ó²á¤®¤¿¤³¤È¤ËÃí°Õ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡££±£µÆü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë°ÊÍè¡¢£¸»î¹ç¤Ö¤ê¤Ç±¦Êý¸þ¤Ë¤Ïº£µ¨½é¤Î¥¢¡¼¥Á¡£·î´Ö£³È¯¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Äï»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¾®Ìî»û¤¬£±·³¾º³Ê¡£¶å²ó¤Î±¦Íã¤Î¼éÈ÷¤Ï¡Ö¿Ì¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Âç»ö¤Ê½ªÈ×¡££±¾¡¡¢£±µå¤Î½Å¤ß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¡¢·»µ®Ê¬¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¿¡£½Â¤¤¤è¤Ê¡×¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ï²áµî°ìÈÖ¤Î¤¤Ä¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÌ¤è¤ê¤â¼Á¤ò½Å»ë¡£¡Ö£²¿Í¤È¤âÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËËèÆü¡¢µ¢¤ê¤Î¼Ö¤Ç¡Ø¤Ï¤¡Èè¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤°¤é¤¤¡×¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Þ¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Î¥±¥¤¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢Åê¼ê¤ÎÂ¼¾å¤À¤±¤Î£±°ÂÂÇ¡£´°Á´¤ËÉé¤±¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ìÀï¤ò¶¼°Ò¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÇ´¤Ã¤¿·ë²Ì¡£ºÇ½ª²ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çË¤¡£¼ó°ÌÆÈÁö¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç£·£°¾¡¤Ë¤âÅþÃ£¡££°£³¡¢£°£µÇ¯¤ÎµåÃÄºÇÂ¿£¸£·¾¡¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£±£´¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï£±»î¹ç£±»î¹ç¡£º£Æü¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡££²£·Æü¤Ï¿·¿Í¤ÎÁáÀî¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£¤Þ¤¿Âç»³¤¬´Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡ºå¿À¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®£·£°¾¡¡¡ºå¿À¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó£·£°¾¡¤ËÅþÃ£¡££±£¹£µ£°Ç¯¤Î£²¥ê¡¼¥°Ê¬Î©°Ê¸å¡¢£²£³Ç¯°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£¸²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á£°£³¡¢£°£¸¡¢£²£±¡¢£²£³Ç¯¤¬Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï£µ²óÌÜ¡£¤Ê¤ª¡¢£¸·îÃæ¤ËÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Î£·£°¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ï£¸·î£±£¶Æü¤ËÅþÃ£¤·¤¿£°£³Ç¯°ÊÍè¡¢£²£²Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£