¡¡Æü¡¹¥È¥ì¥»¥ó¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë½ñ¤¯ÅìÀ¾¥ê¥ì¡¼¥³¥é¥à¡Ö½ñ¤¯½ñ¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡£º£½µÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¡¦ÌÌÍèÍÛ²ð¡Ê34¡Ë¡£ÍîÇÏÉé½ý¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¾åÎ¤Ä¾ÂÁ¡Ê18¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¡£6·î22Æü¤ÎÈ¡´Û7R¤ÇÍîÇÏÉé½ý¤·¡¢µÙÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¾åÎ¤¤¬2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¡£17Æü¤Î¿·³ã2R¡Ê¥¯¥é¥¦¥ó¥¢¡¼¥ë¥·¡¼¡Ë¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¡£¤Þ¤º¾åÎ¤¤Ï¡¢È¡´Û¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤ÇÍîÇÏÉé½ý¤·ÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÄ¹ÉÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ÂÁ´Âè°ì¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼þ¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¾¡¤ÁµÞ¤¬¤º¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤Î2¥«·î´Ö¤Ï¼«¤é¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º¿¹ü¤ÈÏ¾¹ü¤Î¹üÀÞ¤ÈÇÙºÃ½ý¤ÎÂç¥±¥¬¡£ÍîÇÏÄ¾¸å¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÏÈ¡´Û¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡¡£Âà±¡¸å¤ÏÂÎ¤Î·Ð²á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÍîÇÏ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÉüµ¢½é½µ¤«¤é¸«¤»¤¿¶¯µ¤¤Î¶¥ÇÏ¡£¡Ö°ú¤¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À°ìÀï¤Ï¡¢¸þÀµÌÌÈ¾¤Ð¤ÇÀèÆ¬¤Ø¡£Ä¾Àþ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤µ¤ì¤¿¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¤¬¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤òÆÉ¤ß¡¢ÇÏ¤ÎÆÃÄ¹¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉüµ¢Àï¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤ê¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸ÀÑ¶ËÅª¤Êµ³¾è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤È¾åÎ¤¡£¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤¤µ³¾è¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤¾¡Éé´ª¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ³Ø¹»41´üÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¾èÇÏÂÎ¸³¤â¤Ê¤¯µ³¼ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿18ºÐ¡£¡Ö²¿ÅÙ¤«¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¡£2·î¤Ë¶¥ÇÏ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¾åÎ¤¤Î¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¿®Íê¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Ã¤Èµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ÍîÇÏÉé½ý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¾åÎ¤¡¡Ä¾ÂÁ¡Ê¤¦¤¨¤¶¤È¡¦¤Ê¤ª¤¿¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£Èþ±º¡¦²ÃÆ£»Î±¹¼Ë½êÂ°¡£º£Ç¯3·î1Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢4·î5ÆüÃæ»³7R¥¹¥Ú¥¤¥É¥¢¥ó¤Ç½é¾¡Íø¡£JRAÄÌ»»116Àï5¾¡¡£JRA½é¤Î²Æì½Ð¿Èµ³¼ê¡£
¡¡¡þÌÌÍè¡¡ÍÛ²ð¡Ê¤ª¤â¤é¤¤¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë9·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£¸µ¾ÃËÉ»Î¡£1Ç¯´Ö¤Î¸«½¬¤¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ23Ç¯4·î¤Ë¥³¥é¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£