¡ÖÉô³è¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿À¸ÅÌ¤òÎå¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ä¡×¼ê¤ò°®¤Ã¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤ò¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ç¸ºµë½èÊ¬¡¡À¸ÅÌ¤Ï¡Ö¼ê¤ò°®¤é¤ì¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¿·³ã
¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï25Æü¡¢À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ç²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë60ÂåÃËÀ¶µ»Õ¤ò¸ºµë2¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¸ºµë2¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï²¼±ÛÃÏÊý¤Î¹â¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë60Âå¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¶µ»Õ¤ÏµîÇ¯10·î¡¢¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÉô³èÆ°¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤ëºÝ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¡¢¤Þ¤¿µîÇ¯12·î¡¢ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤ëºÝ¡¢À¸ÅÌ¤Î»Ø3ËÜ¤ò°®¤ê¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤ëºÝ¡¢3～5Ê¬ÄøÅÙ¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÉÔ²÷´¶¤ä¶²ÉÝ´¶¤ò»ý¤Ä»öÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¡Ö»Ø3ËÜ¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¼ê¤ò²ø²æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ê¤Î°®ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉô³è¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿À¸ÅÌ¤òÎå¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¼ê¤ò°®¤é¤ì¤ÆÉÝ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î³Ø¹»¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÈï³²À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤³¤È¤òÂè°ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤á¤¿Èó°ã¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÈó°ã¹Ô°Ù¤Îº¬Àä¤Ë¤à¤±¡¢³Æ¹»¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¶µ¿¦°÷¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¸©Ì±¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£