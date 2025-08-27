¿·³ã»Ô¤Î»ÔÌ±±Ç²è´Û¡Ø¥·¥Í¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¡Ù50¼þÇ¯¶á¤Å¤¯¤â¡È¾å±Ç·ÑÂ³¤Î´íµ¡¡É¡Ä¿·¤¿¤Ê±Ç¼Ìµ¡Æ³Æþ¤Ø´óÉÕÊç¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë¤â±Ç²è¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±Ç²è´Û¡Ø¥·¥Í¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¡Ù¤¬³«´Û¤·¡¢º£Ç¯¤Ç40Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¾å±Ç¤Î·ÑÂ³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀáÌÜ¤Î50¼þÇ¯¤¬¶á¤Å¤¯¥·¥Í¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢£ÌÜÉ¸¤Ï¡È50Ç¯Â³¤¯±Ç²è´Û¡É
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë»ÔÌ±±Ç²è´Û¡Ø¥·¥Í¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¡Ù¡£
ºÂÀÊ¿ô¤Ï64¤È¾®¤µ¤Ê·à¾ì¤À¤¬¡¢Âç·¿¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¾å±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Êー¤Ê¤â¤Î¤äÙÇÃ×ÌäÂê¡¦¿·³ã¿åËóÉÂ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¥·¥Í¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¤Ï1985Ç¯¤Ë5000¿Í¶á¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ³«´Û¡£·à¾ì¤Ï±Ç²è¤Î¾å±Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»³Ú¤ÎÈ¯É½²ñ¤äÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ã·Æ£ÂåÉ½¤â40Ç¯Á°¤ÎÅö»þ¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é50Ç¯Â³¤¯¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤¹¤³¤È¤Ç50Ç¯Â³¤¯±Ç²è´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£50¼þÇ¯¶á¤Å¤¯¤â¾å±Ç·ÑÂ³¤Î´íµ¡¡Ä
¤·¤«¤·¡¢40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾å±Ç·ÑÂ³¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢14Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤½¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç¼Ìµ¡¤¬ÉÑÈË¤Ë¸Î¾ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÊÝ¾Ú´ü´Ö¤â²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½¤ÍýÈñÍÑ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿³«´Û50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê±Ç¼Ìµ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢¾å±Ç¤ò·ÑÂ³¤·¤è¤¦¤È1000Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤Ëº£Ç¯4·î¤ËÊç¶â¤ò³«»Ï¡£
ÌÜÉ¸¶â³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«¸Ê»ñ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢8·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤Ù405¿Í¡¢530Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î´óÉÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶á¾¯¤Ê¤¤¡£Ì¾²èºÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀÎ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿ー·Ï¤Î±Ç²è´Û¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤«Â¹¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»ÔÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë±Ç²è´Û¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä´óÉÕ¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
