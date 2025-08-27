¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼²£»³Íµ¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ²°³°¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥Îý½¬¤ò·Ð¤Æº£¤Î¿´¶¤Ï¡©
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡£7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢º£Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼ ²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¤â¤È¤â¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·èÄê¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¥¸¥à¤ÇÁö¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¡Ö2014Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¾ëÅçÌÐ¡Ë¤Î101km¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥Îý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¡¢²£»³¤ÎÁö¤ëÍýÍ³¡Ä½Å¤¤ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊì¤ÈÍÄ¤¤Æó¿Í¤ÎÄï¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï²£»³¤Î¡ÖÁö¤ëÍýÍ³¡×Æ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÆ°²èURL¡ähttps://youtu.be/DNquEW9PMB8
¢¡²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
Q¡¡Îý½¬¤Î¤è¤¦¤¹¤ä¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£»³¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ÈÂÎ·Á°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë½µ¤Ë£µ²ó¤¯¤é¤¤¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ8¡Á10kmÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡Ø³°¤òÁö¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤ä¡ª¡Ù¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÀèÆü¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¹ç½É¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤³¤¨¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó¡¢44km¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç101km°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»³¾ì¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤³¤µ¤¨¾è¤êÀÚ¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºäÆ»¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¡¦¡¦¡¦¿´¤ÎÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡££²¡¢£³²ó¤Ý¤¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£²þ¤á¤ÆÎòÂå¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼(¾ëÅçÌÐ)¤¬Áö¤Ã¤¿101kmÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¡¢ÂçÊÑ¤À¤¾¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê¥³¡¼¥¹44km¤òÁö¤ê¤¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀäÂÐ¤³¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Ê¡¼·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³§¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ø¤ä¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¡ØÆü¾Æ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Å¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÎÆü¾Æ¤±¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡×¤Î¥í¥±¤Ç¤¹(¾Ð)¡£³§¤µ¤ó¡È¥Þ¥é¥½¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡É¤ò¤«¤±¤ÆËÍ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¡×
Q¡¡SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²£»³¡ÖÄ¾ÀÜ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Ã¤¤ªÏÃ¤·¤·¤¿44km¤òÁö¤ëÁ°¤Ë¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆLINE¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Û¤ó¤ÞÂÎÄ´¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¡Ø±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¡Ø¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÊÖ¿®¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¤±¤Ã¤³¤¦¤ß¤ó¤ÊÊÖ¤·¤¨¤¨¤Ê¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¡£SUPER EIGHT¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡¦¡¦¡¦Â¼¾å(¿®¸Þ)¤Ê¤ó¤Æ30Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âËÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£·ë²Ì¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸Ä¿Í¤Î¤ª»Å»öÊó¹ð¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê(¾Ð)¡£¡×
Q¡¡Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤â¤·¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¿´¤ËÉâ¤«¤Ó¤½¤¦¤ÊÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²£»³¡Öº£²ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥«¥ó¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤â¤·¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¦¡¦¡¦(¾Ð)¡¢¤À¤«¤é¡¢£±²ó»×¤¤½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡£1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Q¡¡»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Á¤é¤ÇºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡×¤Î¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡×¤Ç¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Ë¤ÆÂ£Äè¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
²£»³¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡Ø¤¢¤¢¡¢²¶¤¬Áö¤ë°ÕÌ£¡¢¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¡¢°ì»þ´üÄï¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¿¦°÷¤ÎÊý¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢À¸¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ù±ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÏº¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤¬¤¤¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤âÉÔÊÙ¶¯¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¡¢»×¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×ÌÜÅªÊÌÊç¶â¤Î¤´°ÆÆâ
º£Ç¯¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥é¥½¥óÊüÁ÷Ãæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢Êç¶â¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/
µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¤È¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Êç¶â¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ë¥À¥¦¥óÁªÂò¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://bokin.24hourtv.or.jp/
¤Ê¤ª¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç¶â¤Î¤·¤«¤¿¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿Æ°²è¤â¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î²£»³¤Ç¤¹¡£
https://youtu.be/lTGvotpMcyA
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡¡2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£²ñ¾ì¡¡Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚÁí¹ç»Ê²ñ¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¡¡
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÛKing & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò ¢¨50²»½ç
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡Û²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/24h/