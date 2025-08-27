É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡Ö½µ1¡×¤Ç¡Öµí¤¹¤¸¡×¤ò2»þ´Ö¤«¤±¤Æ¼Ñ¹þ¤à½¬´·¤¬¤¢¤ë!?¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Îµ¢¤ê¤Ë´ó¤ë¤ªÆù²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
½÷Í¥¤ÎËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Sparkle Life¡×¡ÊËè½µÅÚÍË18:30¡Á18:55¡Ë¡£8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉ÷´Ö¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ËÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡Ê¥µ¥¦¥¹¡Ë¢¨ÅÌÊâ4Ê¬¡Ê¥Î¡¼¥¹¡Ë¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢ÃÏ¾å50³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô1,438¸Í¤ò¸Ø¤ëÌÈ¿Ì¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã»á¤¬³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÂçÃÏ¤«¤éÀ¸¤¨¤ë2ËÜ¤ÎÂç¼ù¡×¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¿Í¹©¤ÎÀî¤¬Î®¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÉðÂ¢¾®¿ù¶áÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿ËàÀî¤¬¤º¡¼¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ä¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤â¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤½ê¤Ç¡£¤³¤Î·Ê¿§¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ïµí¤¹¤¸¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
ËÜ²¾²°¡§¤ªÎÁÍý¤Ï¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
É÷´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁ´Á³¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜ²¾²°¡§²¿¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¡©
É÷´Ö¡§ÍèµÒ¤¹¤ë¿Í¤¬¡Öºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡¢ñ»Ò¡¢¤½¤ì¤«¤é¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡£¤³¤Î5¤Ä¤ÏÃíÊ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÜ²¾²°¡§ºÇ¹â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï²¿¤«¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É÷´Ö¡§¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿É¤á¤Ç¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¤¹¡£
ËÜ²¾²°¡§¤É¤ó¤Ê¶ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
É÷´Ö¡§ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡£¤¿¤À¡¢¤ªÆù¤ÏÈÔÆù¤Èµí¤¹¤¸¤òÀäÂÐÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ²¾²°¡§¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª
É÷´Ö¡§½µ¤Ë1²ó¡¢¡ÊÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤é¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î²ô¤Îµí¤¹¤¸¤ò2»þ´Ö¤°¤é¤¤¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜ²¾²°¡§Éý30cm¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
É÷´Ö¡§µí¤¹¤¸¤Ã¤Æ²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬åºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Éô²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Îµ¢¤ê¤Ë´ó¤ë¤ªÆù²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇËè½µ¡¢Æù¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ Sparkle Life
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 18:30¡Á18:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/sparkle/
