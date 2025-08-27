¡Ö¸Í¶¿¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¹âÌÚË»á¤¬¹ÅçÀï¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£³¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó
■ＮＥＲＡ セ・リーグ 広島４－１巨人（26日・マツダスタジアム）
¡¡¸Í¶¿¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤¬£³¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï½é²ó¤ÎËöÊñ¤Îµ¾Èô¡£¹â¤á¤Î¤Ä¤êµåÍ×µá¤ËÂÐ¤·¡¢¤ä¤äÁÀ¤¤¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡£È´¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¹â¤á¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÄã¤á¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄã¤á¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£²ÅÀÌÜ¤ÏÍ¾·×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¾®±à¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿±¦Á°ÂÇ¡£Áê¼ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢´°Á´¤ÊµÕµå¤È¤Ê¤Ã¤¿Æâ´ó¤ê¤ÎÄ¾µå¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤À©µå¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¤ÄÌÜ¤Ï£·²ó£²»àÆóÎÝ¤«¤é¤Î¾²ÅÄ¤Î±¦Á°ÂÇ¡£·ë²ÌÅª¤ËÂ³¤¯ÃæÂ¼¾©¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤¹¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¤âÄË¤«¤Ã¤¿¡£¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¾²ÅÄ¤ËÇ¤¤»¤ëÊ¢¤Å¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡££²¡½£°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µð¿Í¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ì»þ´ü¤è¤ê¤â¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Î¿µ½Å¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸Í¶¿¤Î¾¡¤ÁÀ±¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡£¾¡Éé½ê¤ò¸«¶Ë¤á¤¿Åêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦¹âÌÚ¡¡Ë¡Ë