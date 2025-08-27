µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È£¸ÇÔÌÜ¤â¡¢¤é¤·¤µ½Ð¤¿¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÁê¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¸ý¤º¤µ¤à
¡¡»×¤ï¤º¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Î¥é¥Ð¡¼¤ò¥°¥é¥Ö¤Ç¤¿¤¿¤¤¤¿¡£µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é²ù¤·¤²¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡££²»àÆóÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿£·²ó¡£Åê¼ê¤Î¾²ÅÄ¤Ë°ÂÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡¢£±ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¤Ë£±£´£·¥¥í¤ò·ÚÂÇ¤µ¤ì¤ÆÄËº¨¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¡££·²ó£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£¸ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ïº£µ¨£³Àï£²ÇÔ¡£¡ÖËÜÅö¤Ëº£Æü¤ÏËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È»ëÀþ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë²ù¤¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç£²¼ºÅÀ¡£¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤«¤Ê¤È¡£½é²ó¡¢Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤µå¤òÃµ¤¹Á°¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ëÁ°¤ËÄ¾µå¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡££²¡Á£´²ó¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ£³¼ÔËÞÂà¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë£²ÀïÏ¢Â³¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£È£Ñ£Ó¡á£·²ó°Ê¾å¼«ÀÕ£²°Ê²¼¡Ë¤ÏÌÜÁ°¡£¤·¤«¤·µå¿ô£¹£°¤òÄ¶¤¨¤¿£·²ó¡¢Ç´¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ï£´·î£±£±Æü¤Ë¼«¸ÊºÇ°£±£°¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¢£µ·î£±£³Æü¤â£²È¯¤òÍá¤Ó¤Æ£µ²ó£´¼ºÅÀ¡££°¾¡¤À¤Ã¤¿½ÕÀè¤«¤é¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âµ´Ìç¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡È¥¾¡¼¥ó¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë¸Í¶¿¤é¤·¤µ¤Ï½Ð¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ò»°¿¶¡¢Í·¥´¥íÊ»»¦¤Ç¤·¤Î¤¤¤À£¶²ó¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÁê¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤òÌµ°Õ¼±¤Ë²¿ÅÙ¤â¸ý¤º¤µ¤ó¤À¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡ÊÅêµå¡Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£²Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡££³Ç¯Ï¢Â³£±£²¾¡¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ë»þ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿»Ñ¤À¡£
¡¡£¸²ó£±£³£±µå¤òÅê¤²È´¤¤¤Æ£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿£±£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤«¤éÃæ£¶Æü¡£¡Ö¡Ê»î¹çÁ°¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤È¤³¤í¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡£È¿¾Ê¤À¤±¤¬Æ¬¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë